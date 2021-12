Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Tristan Luneau

Tristan Luneau a connu du succès à chaque étape de sa carrière au hockey jusqu’à maintenant et se distingue souvent parmi ses pairs. Identifié comme étant un espoir de premier plan depuis l’âge de 13 ans, il se retrouve plus que jamais sous les projecteurs cette saison. Il est l’un des trois joueurs issus de la LHJMQ à avoir récemment reçu une cote de « A » par la Centrale de recrutement de la LNH en vue du Repêchage 2022 de la LNH.

Le joueur de 17 ans n’est pas étranger au fait d’être un haut choix de repêchage. Les Olympiques de Gatineau ont fait de lui le premier choix au total lors du Repêchage 2020 de la LHJMQ. À la suite d’un séjour prolifique dans les rangs U18 AAA avec les Estacades de Trois-Rivières, le natif de Victoriaville était également très convoité par les Badgers du Wisconsin de la NCAA lors de son année de repêchage. Il est certainement heureux d’avoir choisi de porter les couleurs des Olympiques.

« Je suis vraiment satisfait de mon choix pour être honnête. Spécialement parce que le groupe d’entraîneurs et le personnel qu’on a ici sont vraiment du calibre de la LNH, » Luneau a mentionné à propos de son expérience à Gatineau. « On est traité comme des pros et je suis vraiment satisfait de mon développement et la manière qu’on est pris en charge ici. »

Se qualifiant lui-même comme un défenseur qui est efficace dans les deux sens de la patinoire et qui possède une bonne première passe et un bon sens du hockey, Luneau s’inspire de Charlie McAvoy des Bruins de Boston. Luneau a accumulé 18 points en 31 matchs la saison dernière, ce qui lui a permis de remporter le Trophée Raymond-Lagacé à titre de recrue défensive de l’année dans la LHJMQ.

« Je dirais que mon sens du jeu est ma plus grande force, » a expliqué Luneau. « Je lis bien la pression lors des sorties de zone. Avec de bonnes passes, je rends ça facile pour mes coéquipiers lors de transitions en zone neutre ou encore en zone offensive et je suis capable de créer des jeux comme ça. »

L’entraîneur-chef de Luneau à Gatineau, Louis Robitaille, est émerveillé par sa maturité, son calme avec la rondelle, la fluidité de son coup de patin et par son attention aux détails dans tous les aspects de sa préparation et de son travail. Il rend meilleur tous ceux qui l’entourent, tout en visant à perfectionner son propre jeu.

L’année de repêchage d’un joueur peut être stressante, remplie de pression et apporte son lot de distractions. Si Luneau ne semble pas préoccupé par toute cette situation, c’est parce qu’il se prépare pour ce moment depuis qu’il a chaussé sa toute première paire de patins.

_

Tristan Luneau

Taille : 6’2″ | Poids : 174 lbs.

Date de naissance : 12 janvier 2004

Lieu de naissance : Trois-Rivières, QC

Tir : Droite