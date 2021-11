Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Samuel Savoie

Samuel Savoie vit un rêve d’enfance comme joueur des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ, mais le jeune centre de 17 ans rêve encore plus grand ces jours-ci avec la possibilité de devenir un joueur de la LNH à portée de main.

Sa combinaison de vitesse, de talent et d’une forte éthique de travail va l’aider à réaliser ses prochaines ambitions comme joueur de hockey.

« Son énergie, son côté physique, sa vitesse et ses habiletés offensives. C’est un mélange de tout ça qui fait de lui un bon joueur », a expliqué Louis Robitaille, entraîneur chef des Olympiques. « Il peut jouer un peu partout dans l’alignement, tant sur l’avantage numérique qu’en désavantage numérique. Plus il y a d’émotions dans un match important, meilleur il devient ».

Natif de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, Savoie en est à sa deuxième année avec les Olympiques et il a récolté 11 points en 20 matchs jusqu’ici cette saison. Après avoir été repêché quatrième au total lors de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ, son année recrue à Gatineau n’a pas été ce qu’il espérait compte tenu des restrictions liées à la COVID-19. Malgré le fait qu’il n’ait joué que 27 parties, il en a tout de même profité pour adapter son jeu contre une compétition plus relevée tout en s’assurant de ne pas prendre de retard à l’école, car obtenir un diplôme est important pour lui.

Les efforts de Savoie ont été récompensés par une parution dans le classement préliminaire à Craig Button de TSN, qui met en vedette les 32 meilleurs joueurs en vue du Repêchage 2022 de la LNH. Mais Robitaille sait que la route vers les rangs professionnels est longue et ardue, et il continue de rappeler à son jeune espoir que le travail ne fait que commencer.

« Il doit ignorer le bruit extérieur parce que, peu importe où il sera repêché, c’est seulement le premier pas vers une longue carrière professionnelle », a admis Robitaille. « C’est important de mettre l’emphase sur son développement, contrôler ce qu’on peut contrôler et s’assurer qu’il s’améliore à tous les jours, tant dans son niveau de son jeu que dans son leadership. »

Lorsqu’il était plus jeune, le père de Savoie l’emmenait voir les Wildcats de Moncton, et c’est ainsi qu’est né son rêve de jouer dans la LHJMQ. Il a finalement pu retourner dans les Maritimes plus tôt cette saison pour jouer devant sa famille et ses amis pour la première fois en tant que membre des Olympiques. Son père a également enseigné à son fils une solide éthique de travail, une ambition et une détermination qui lui serviront au cours du prochain chapitre de sa carrière qui, espérons-le, comprendra un long séjour dans la LNH.

Samuel Savoie

Taille : 5’10 »

Poids : 190 lbs.

Date de naissance : 25 mars 2004

Lieu de naissance : Dieppe, Nouveau-Brunswick

Tir : Gauche