Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Noah Warren

Noah Warren a tranquillement fait son chemin depuis le début de la saison 2021-2022 avec les Olympiques de Gatineau, travaillant avec acharnement et essayant de s’améliorer chaque jour sous la tutelle de son entraîneur-chef Louis Robitaille.

Il a peut-être commencé cette campagne un peu sous le radar, mais il est maintenant sous les feux des projecteurs alors qu’il continue de grimper dans les différents classements d’espoirs en vue de la Séance de sélection 2022 de la LNH.

Compte tenu de ce qu’il apporte à son équipe, il n’est pas surprenant que Warren s’attire beaucoup d’attention positive. Le jeune homme de 17 ans est un défenseur droitier de 6’5’’, qui peut jouer des deux côtés, et qui a un très bon coup de patin, un avantage considérable pour quelqu’un de sa stature.

« Ma principale force je dirais que c’est mon patin », a expliqué Warren. « Ça m’aide à couvrir la glace plus facilement. Ça m’aide dans ma zone défensive, pour bien me positionner ou pour revenir devant le filet. Dans la zone offensive, ça m’aide à être présent plus rapidement et à appuyer l’attaque. »

Avec 12 points à ses 29 premières rencontres, Warren a déjà triplé sa production offensive de la saison dernière en autant de matchs. Pressenti comme étant plutôt un choix de dernière ronde l’été dernier, ses progrès le projettent maintenant comme un choix potentiel de deuxième tour.

Une personne qui n’est certainement pas surprise par son ascension est Robitaille, qui a complimenté le potentiel de Warren et toujours louangé son niveau de jeu depuis qu’il s’est joint aux Olympiques l’an dernier.

Il suffit de consulter le riche héritage sportif de sa famille pour comprendre que Warren est né pour être un athlète. Son grand-père, Raynald Boutin, a joué dans la LHJMQ pendant les années 1970 avant d’être repêché par les Flyers de Philadelphie. Son père, Claude, a joué au hockey jusqu’à l’âge de 18 ans avant de devenir un entraîneur de natation, tandis que sa mère, Magalie, était une nageuse classée à l’échelle nationale.

En grandissant, le jeune Noah Warren a, sans surprise, nagé, joué au soccer, au tennis et au basketball, mais le hockey a toujours été sa première passion. Il savait que sa place était sur la patinoire.

Comme les défenseurs droitiers mobiles sont très en demande dans la LNH ces jours-ci, il n’est pas étonnant que Warren se démarque autant à quelques mois du repêchage. Il a tous les outils et la volonté pour réussir, maintenant il met tout en place pour devenir un joueur d’impact.

Noah Warren

Taille : 6’5″ | Poids : 214 lbs.

Date de naissance : 15 juillet 2004

Lieu de naissance : Montréal, Québec

Tir : Droite