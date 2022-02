Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Nathan Gaucher

Nathan Gaucher est sur le radar des recruteurs et des observateurs depuis un certain temps en prévision de son année de repêchage. À quelques mois de la séance de sélection 2022 de la LNH, le jeune homme de 18 ans est plus prêt que jamais à entendre son nom être prononcé.

Si le classement de mi-saison de Bob McKenzie en vue du repêchage de la LNH se maintient, Gaucher pourrait être réclamé rapidement. L’informateur de TSN a récemment classé le joueur de centre comme étant le meilleur espoir de la LHJMQ, au 20e échelon, un seul rang devant le défenseur Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau.

À sa troisième saison avec les Remparts de Québec, qui l’ont sélectionné avec le 8e choix du Repêchage 2019 de la LHJMQ, Gaucher a inscrit 15 buts et 26 points en 30 matchs. Il est un joueur complet, avec une forte éthique de travail, qui peut jouer dans toutes les situations et qui utilise son gros gabarit de manière efficace. Il possède également un excellent tir et une belle touche autour du filet.

« Nate, c’est un power forward. C’est un gars qui est très physique, c’est un gars qui complète ses mises en échec, c’est un gars qui excelle sur les mises au jeu, et c’est un gars qui joue sur 200 pieds, » a expliqué l’entraineur-chef des Remparts, Patrick Roy. « C’est un gars qui a beaucoup amélioré sa vitesse, son patin et, cette année, connaît vraiment une belle saison. »

Tout au long de sa carrière de joueur de hockey, Gaucher a suivi les traces de son frère aîné, Jacob, qui est aujourd’hui le capitaine du Drakkar de Baie-Comeau. Tout comme Nathan, Jacob est un grand joueur de centre, droitier, qui est connu pour son intelligence sur la glace. Parallèlement, le père des frères Gaucher, Yannick, est également intimement lié à la LHJMQ, lui qui est actuellement le directeur général adjoint des Huskies de Rouyn-Noranda.

Si la pandémie actuelle le permet, la prochaine Séance de sélection de la LNH devrait se tenir au Centre Bell. Gaucher ne cache pas à quel point il serait spécial d’être sélectionné par l’équipe de son enfance, dans son propre amphithéâtre.

« C’est sûr qu’être repêché par les Canadiens, au Centre Bell, à Montréal, ce serait incroyable. Sinon, peu importe quelle équipe qui va me repêcher, ça va être autant le fun, » a admis Gaucher.

Bien que la famille Gaucher ait connu son lot de succès dans le monde du hockey, Nathan a la chance d’accomplir une première familiale en étant repêché par une équipe de la LNH en juillet. Idéalement, c’est en présence de son frère, de son père, et de tous ses proches qu’il réalisera son rêve.

Nathan Gaucher

Taille : 6’3″ | Poids : 207 lbs.

Date de naissance : 6 novembre 2003

Lieu de naissance : Richelieu, Québec

Tir : Droite