Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Maxim Barbashev

Depuis son arrivée en Amérique du Nord en provenance de la Russie au début de l’année dernière, Maxim Barbashev se sent comme chez lui dans la ville de Moncton.

Malgré une barrière linguistique, il s’est intégré sans difficulté à ses coéquipiers des Wildcats grâce à sa personnalité décontractée. Sur la glace, son jeu acharné l’a aidé à contribuer aux succès de son équipe de façon significative cette saison.

Cet été cependant, Barbashev se concentrera sur le repêchage de la LNH et son rêve de devenir un joueur de hockey professionnel.

L’attaquant de 18 ans, choix de premier tour Repêchage international 2020 de la LCH, a inscrit 15 buts et 42 points en 59 matchs au cours de sa deuxième année dans la LHJMQ. Le fait qu’il termine ses mises en échec, qu’il bataille dans les coins et qu’il excelle à récupérer les rondelles en échec avant font de lui un joueur qui est difficile à affronter.

Bien qu’il possède de solides habiletés avec la rondelle et qu’il fasse preuve de créativité sur le plan offensif, il reste déterminé à bien jouer sans la rondelle, et il est à son meilleur lorsqu’il est devant le filet de l’équipe adverse à causer des ennuis.

L’entraîneur-chef des Wildcats, Daniel Lacroix, pense que le jeu de Barbashev se traduira bien chez les professionnels, où il pourra utiliser sa forte stature physique.

« C’est un gars qui a encore beaucoup de place pour s’améliorer et grandir en tant que jeune joueur, mais c’est une bonne chose parce qu’on voit déjà beaucoup de belles habiletés, » a expliqué Lacroix. « Je crois que son style est prêt pour la ligue nationale et aussi pour les matchs importants dans cette ligue, parce que c’est dans ces moments-là qu’il va élever son jeu d’un cran. »

En dehors de la glace, Barbashev s’entend très bien avec ses coéquipiers et est assurément très respecté dans le vestiaire. Plus il devient confortable dans son nouvel environnement, plus il donne des signes de devenir un leader.

« Il démontre des habiletés de leader tranquille, même si ce n’est pas quelqu’un qui a le vocabulaire en anglais pour se lever et faire des discours, » a dit Lacroix. « Mais c’est quelqu’un qui, par son éthique de travail, un petit mot ici et là, tu vois qu’il commence à prendre charge. »

En juillet, Barbashev espère faire un pas de plus pour rejoindre son frère aîné, Ivan, qui joue actuellement dans la LNH avec les Blues de St-Louis. Depuis son arrivée à Moncton, il n’a rien laissé au hasard pour s’assurer que cela se produise.

_

Maxim Barbashev

Taille : 6’1″ | Poids : 181 lbs.

Date de naissance : 18 décembre 2003

Lieu de naissance : Moscou, Russie

Tir : Gauche