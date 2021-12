Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Maveric Lamoureux

Du haut de ses 6’7″, Maveric Lamoureux a un net avantage sur la glace, mais sa taille ne suffira pas à faire de lui un joueur d’impact dans la LNH.

C’est pourquoi le défenseur des Voltigeurs de Drummondville travaille avec acharnement pour améliorer tous les aspects de son jeu. Ses efforts portent leurs fruits, puisqu’il est considéré par de nombreux recruteurs et experts comme un potentiel choix de première ronde en vue du Repêchage 2022 de la LNH.

Le jeune défenseur de 17 ans au coup de patin fluide est peut-être l’une des personnes les plus gentilles et les plus agréables à côtoyer en dehors de la glace, mais lorsque la rondelle tombe, son comportement se transforme et le compétiteur en lui se fait remarquer.

« Je suis un défenseur qui aime jouer avec robustesse, être physique fait partie de ma game », a expliqué Lamoureux. « Mais je travaille aussi sur mon jeu offensif, donc j’essaie d’être plus complet à ce niveau-là. »

Sa progression s’est traduite par une production offensive plus élevée à sa deuxième saison avec les Voltigeurs. Même s’il a reconnu avoir de la difficulté à composer avec les attentes et les distractions de son année de repêchage au début de la présente campagne, il a jusqu’à présent obtenu 11 points en 30 matchs, comparativement à ses sept points en 24 sorties l’an dernier.

Son entraîneur-chef à Drummondville, Steve Hartley, sait que Lamoureux est un bijou qui a besoin d’être poli.

« C’est un gros bonhomme qui a beaucoup d’attributs et un package qui est très spécial », a dit Hartley. « Il se crée de l’espace avec son physique et c’est un jeune joueur qui va gagner en maturité tout en devenant plus fort. Je pense qu’il va être une force physique dans les années à venir. »

Sa passion pour le hockey (et son style de jeu) lui a été transmise par son père, Patrick, qui a joué trois saisons pour les Bisons de Granby avant de jouer pour l’Université Concordia et de terminer sa carrière avec les Chiefs de Laval, dans la Ligue semi-professionnelle du Québec.

Le style de jeu robuste de Maveric provient aussi de lacrosse, un sport qu’il a pratiqué l’été jusqu’à l’âge de 15 ans. Cela lui a également permis de développer ses habiletés oculo-manuelles.

Il n’y a pas beaucoup de joueurs bâtis comme Lamoureux et il espère que ses qualités uniques, combinées son désir indéniable de s’améliorer, l’aideront à réaliser ses rêves au hockey.

_

Maveric Lamoureux

Taille : 6’7″ | Poids : 196 lbs.

Date de naissance : 13 janvier 2004

Lieu de naissance : Hawkesbury, Ontario

Tir : Droite