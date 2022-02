Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Ivan Zhigalov

Lorsqu’il est arrivé au Québec en provenance de la Biélorussie après avoir été sélectionné par le Phœnix de Sherbrooke lors du Repêchage International 2021 de la LCH, Ivan Zhigalov ne parlait ni anglais ni français.

Sautons quelques mois plus tard et il a rapidement appris les deux langues, s’est adapté sans problème à une nouvelle culture et adore la vie dans la LHJMQ.

Zhigalov a fait ses premiers pas sur la glace en tant que patineur artistique à l’âge de quatre ans avant de passer au hockey deux ans plus tard. La transition a été facile puisqu’il savait déjà bien patiner. Lorsqu’on lui a demandé à quelle position il aimerait jouer, il a choisi le rôle de gardien de but parce qu’il aimait l’équipement.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.



Aujourd’hui, Zhigalov est l’un des meilleurs espoirs en vue de la prochaine séance de sélection de la LNH. Il a déjà remporté 15 matchs pour le Phœnix au cours de sa campagne recrue et il vient tout juste d’être sélectionné pour participer au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022, prévu pour le 23 mars. L’automne dernier, le Biélorusse a également été invité à prendre part au camp des recrues des Canadiens de Montréal.

Le jeune homme de 18 ans sait qu’il doit travailler sur tous les aspects de son jeu s’il espère jouer du hockey professionnel.

« Je suis athlétique et je lis bien le jeu. J’essaie d’être unique, mais je cherche aussi à apprendre quelque chose de tous les gardiens de la LNH, » a expliqué Zhigalov. « J’aime beaucoup la façon dont Andrei Vasilevskiy joue. J’aime son style, sa vitesse et son agressivité. »

L’entraîneur-chef du Phœnix, Stéphane Julien, a précisé que Zhigalov a dû procéder à plusieurs ajustements depuis qu’il a joué sur la plus petite glace nord-américaine pour la première fois. Les gardiens européens ont tendance à rester dans leur filet, alors il apprend qu’il peut être plus agressif et à jouer la rondelle plus souvent.

Le personnel d’entraîneurs l’aide également à améliorer sa condition physique et sa force mentale, tout en gérant son énergie puisqu’il n’est pas habitué à disputer autant de matchs. Julien assure que son gardien progresse très bien et qu’il a tous les outils pour réussir au prochain niveau.

« Il a déjà un bon gabarit pour être un gardien de but au prochain niveau. Il a des pieds extrêmement rapides, comme le nouveau style de gardiens qu’on voit dans la ligue nationale, qui bougent rapidement, » a expliqué Julien. « C’est un gars qui est calme devant son filet, il est intelligent dans ses déplacements, il lit bien le jeu, donc je pense que c’est vraiment un gardien de la nouvelle génération. »

Le parcours de Zhigalov en Amérique du Nord a été une réussite impressionnante jusqu’à présent et il semble que sa transition éventuelle vers les rangs professionnels, possiblement dans la LNH, pourrait être tout aussi fructueuse.

_

Ivan Zhigalov

Taille : 6’3″ | Poids : 161 lbs.

Date de naissance : 30 avril 2003

Lieu de naissance : Minsk, Biélorussie

Attrape : Droite