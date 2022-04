Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : David Spacek

Durant son enfance, David Spacek a vécu à Montréal pendant deux ans et demi alors que son père, Jaroslav, jouait pour les Canadiens.

Aujourd’hui, il est de retour au Québec, et le défenseur tente de suivre dans les traces de son père en jouant beaucoup comme lui pour le Phoenix de Sherbrooke.

« Il m’a inspiré à commencer à jouer et il me donne des conseils et des trucs presque tous les jours, » a dit Spacek à propos de son père.

Après avoir été sélectionné en deuxième ronde du Repêchage international 2021 de la LCH, le défenseur de 19 ans a fait une forte première impression au cours de sa saison recrue dans la LHJMQ. Il a inscrit 12 buts et 49 points en 55 matchs cette saison, combinés à un jeu défensif fiable et efficace.

De nature calme et réservée, Spacek ne démontre pas beaucoup d’émotions mais il est tout de même très apprécié de ses coéquipiers. Comme il a déjà demeuré en Amérique du Nord et qu’il parle parfaitement l’anglais, il a pu s’adapter rapidement aux réalités du hockey junior majeur.

Bien que Spacek reconnaisse qu’il doit améliorer son jeu dans les deux sens de la patinoire, qu’il doit être plus compétitif dans les situations à un contre un et qu’il doit s’assurer de bien contenir ses adversaires, surtout devant son filet, son entraîneur-chef, Stéphane Julien, croit qu’une fois qu’il aura amélioré son coup de patin, il sera en mesure de faire le saut au niveau professionnel. En effet, il est prêt physiquement et son tir dangereux l’est aussi.

« Défensivement, c’est un joueur qui est extrêmement solide physiquement. Il fait de bonnes premières passes et il a un lancer déjà du calibre de la Ligue Nationale, » a expliqué Julien.

L’entraîneur a ajouté que, sur le jeu de puissance, Spacek garde ses adversaires sur les talons grâce à sa plus grande arme et il l’a même comparé à son père, parce qu’il est tout aussi fort physiquement que défensivement.

Spacek, qui a représenté la Tchéquie lors du tournoi écourté du Mondial Junior en décembre, continuera de grandir et de prendre confiance plus il joue de matchs sur les patinoires nord-américaines. C’est une excellente nouvelle pour les équipes de la LNH qui cherchent à ajouter un défenseur stable, qui dispose d’une boîte à outils complète avec laquelle travailler, lors du repêchage de cet été.

_

David Spacek

Taille : 6’0″ | Poids : 180 lbs.

Date de naissance : 18 février 2003

Lieu de naissance : Columbus, Ohio, États-Unis

Tir : Droite