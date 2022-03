Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Antonin Verreault

Tout comme Sidney Crosby, Antonin Verreault a forgé son chemin dans la LHJMQ grâce à une combinaison de talent, de travail acharné et de persévérance.

Après deux saisons productives avec les Olympiques de Gatineau, il est maintenant prêt à suivre dans les traces de son idole en faisant un pas de plus vers la LNH.

L’athlète de 17 ans a été le deuxième choix de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ, l’un des quatre joueurs sélectionnés dans le top 10 par les Olympiques cette année-là, en plus de Tristan Luneau, Samuel Savoie et Noah Warren.

D’ailleurs, Verreault ainsi que ses coéquipiers Luneau et Warren, prendront part au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 la semaine prochaine à Kitchener, en Ontario.

Les talentueux membres du quatuor auront-ils la chance d’être repêchés ensemble dans la LNH l’été prochain? C’est une réalité dont ils discutent souvent.

« Juste de faire notre entrée ensemble l’année passée c’est déjà spécial, » a dit Verreault. « Et cette année, on voit que tous nos rêves vont peut-être se réaliser de se faire repêcher dans la LNH. C’est sûr que c’est le fun d’en parler et on réalise que ce sera un beau moment pour nous, surtout que ce sera à Montréal. »

Verreault a été nommé la Recrue offensive de l’année la saison dernière avec 23 passes et 29 points en 31 matchs. L’ailier a été tout aussi efficace cette année, avec ses neuf buts et 20 passes en 36 rencontres jusqu’à présent.

Il s’appuie sur sa vitesse et ses instincts avec la rondelle pour être une menace offensive très dynamique. Il s’est concentré à devenir meilleur dans les batailles à un contre un et pense que c’est la facette de son jeu qui s’est le plus améliorée en 2021-2022. L’ailier travaille également sur son jeu défensif.

Il sait que ce sont deux aspects de son jeu qui doivent progresser davantage s’il espère avoir du succès au niveau professionnel. Verreault est peut-être petit de taille, mais il est dangereux chaque fois que la rondelle est sur son bâton.

« J’ai une bonne vision, c’est ma principale qualité. Je suis capable de repérer mes coéquipiers peu importe où ils sont sur la glace, que ce soit en offensive ou en zone défensive, » a expliqué Verreault. « Je dirais que j’ai une bonne vitesse et je peux ralentir le jeu, faire des changements de direction. J’ai des bonnes mains. Surtout, je joue avec de la passion et je donne toujours mon 100%. »

Le potentiel offensif brut de Verreault attire sans aucun doute l’attention de nombreux recruteurs de la LNH à l’approche du repêchage de cet été. L’équipe qui décidera éventuellement de lui donner une chance, même s’il est de petite taille, ne le regrettera certainement pas.

_

Antonin Verreault

Taille : 5’8″ | Poids : 163 lbs.

Date de naissance : 28 juillet 2004

Lieu de naissance : Laval, Québec

Tir : Gauche