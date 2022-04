Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Angus Booth

Depuis qu’il est tout jeune, Angus Booth a vu son frère aîné, Callum, réussir dans le hockey et a toujours voulu suivre ses traces.

Aujourd’hui, il est sur le point de devenir le deuxième membre de sa famille à être repêché dans la LNH cet été, une possibilité qu’il a évidemment du mal à ignorer.

Callum, un gardien de but, a joué quatre saisons dans la LHJMQ avec les Remparts de Québec et les Sea Dogs de Saint John avant d’être sélectionné en quatrième ronde du Repêchage 2015 de la LNH par les Hurricanes de la Caroline. Il a évolué dans la Ligue américaine de hockey et dans l’ECHL au cours de sa carrière professionnelle.

« Mon frère a sept ans plus que moi. Je l’ai toujours vu accomplir des trucs que je voulais accomplir moi-même dans le futur et maintenant je suis rendu à un point ou je veux le surpasser, » a dit Angus au sujet de son frère aîné Callum.

Il est évident que Booth est déterminé et qu’il possède le talent qui va de pair avec son ambition. En fait, c’est pour son intelligence sur la glace qu’il est le plus réputé. Le jeune homme de 17 ans est un défenseur fiable et polyvalent qui a fait beaucoup de progrès au cours de sa deuxième saison avec les Cataractes de Shawinigan, en 2021-22. Il joue un rôle plus important avec plus de responsabilités et son jeu en a beaucoup bénéficié.

« Je suis un joueur qui est intelligent avec la rondelle, mais aussi sans la rondelle, » a expliqué Booth. « Je suis calme, j’essaye de ne pas voir la rondelle comme étant une grenade. Je suis capable de ne pas paniquer afin d’exécuter le bon jeu. »

Les capacités défensives de Booth ont toujours été dignes de mention et, compte tenu de son petit gabarit, il travaille sans relâche dans le gymnase pour devenir plus fort et plus difficile à affronter. Il prend également le temps de travailler son tir à l’entraînement, afin d’ajouter de l’offensive à son jeu.

Après avoir inscrit trois points en 33 matchs avec Shawinigan l’an dernier, il en compte déjà 23 en 41 rencontres cette saison.

Compte tenu du type de défenseur qu’il est, il n’est pas surprenant que Booth essaie de façonner son jeu en s’inspirant d’un ancien de la LHJMQ, MacKenzie Weegar, des Panthers de la Floride. Les deux hommes jouent un style de jeu mature et bien équilibré, et ils peuvent contribuer offensivement lorsque l’occasion se présente.

En matière de réussite au niveau professionnel, Booth a plusieurs bons exemples à suivre et s’il continue sur cette voie, il est facile de l’imaginer réaliser son rêve de jouer dans la LNH prochainement.

_

Angus Booth

Taille : 6’1″ | Poids : 174 lbs.

Date de naissance : 27 avril 2004

Lieu de naissance : Montréal, Québec

Tir : Gauche