Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Alexis Gendron

Après avoir été sélectionné en septième ronde du Repêchage 2019 de la LHJMQ par l’Armada de Blainville-Boisbriand, Alexis Gendron a grandi et s’est développé afin de devenir un espoir convoité chez les professionnels.

« Alexis est un joueur qui est extrêmement dynamique sur la glace, » a expliqué Bruce Richardson, l’entraîneur-chef de l’Armada. « C’est une fusée sur patins et il a une explosion incroyable. C’est un gars qui est capable de se créer de l’espace par sa vitesse. »

L’ailier de 18 ans a utilisé sa vitesse et son tir prolifique pour atteindre le plateau des 30 buts pour la première fois cette saison, en plus d’ajouter 16 passes pour un total de 46 points, soit plus du triple de sa production offensive de l’an dernier.

Plusieurs aspects du jeu de Gendron sont déjà de calibre pour la LNH, ce qui n’est pas surprenant lorsqu’on regarde ses origines dans le hockey. Le père de Gendron, Martin, a joué dans la LHJMQ de 1990 à 1993 avec le Laser de Saint-Hyacinthe. Il a produit plus de 130 points dans deux saisons consécutives en plus de représenter le Canada au Mondial Junior, où il a récolté 10 points en sept matchs. Martin a ensuite évolué dans la LNH avec les Capitals de Washington et les Blackhawks de Chicago.

En dehors de la glace, Alexis Gendron est un gars tranquille, pas du genre extravagant, qui aime les choses simples dans la vie comme la pêche. Il pourrait parler de ses voyages de pêche pendant des heures. Mais il est aussi quelqu’un de très déterminé, et Richardson admet qu’il doit parfois lui rappeler de s’amuser tellement il est concentré sur ses objectifs.

Richardson et son personnel ont passé beaucoup de temps à travailler sur les petits détails dans le jeu de Gendron qui peuvent faire une grande différence à mesure que les joueurs gravissent les échelons du hockey. Ils ont travaillé sur son efficacité du côté défensif de la rondelle cette saison, et son jeu le long des bandes.

Richardson est convaincu que Gendron possède des habiletés et des qualités intangibles qui lui permettront de percer dans les ligues majeures, et d’y affronter les meilleurs joueurs du monde.

« Son coup de patin est phénoménal. C’est une qualité qui se marie bien au jeu rapide d’aujourd’hui dans la LNH, » a imploré Richardson. « Mais il est aussi un grand compétiteur qui veut réussir, qui se met beaucoup de pression pour réussir. »

Il ne fait aucun doute que les recruteurs de la LNH ont pris connaissance des habiletés de haute qualité de Gendron, ce qui fait de lui un joueur à surveiller à l’aube du Repêchage de la LNH de cet été à Montréal.

_

Alexis Gendron

Taille : 5’10 » | Poids : 175 lbs.

Date de naissance : 30 décembre 2003

Lieu de naissance : Salaberry-de-Valleyfield, Québec

Tir : Gauche