Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Alex Blais

À sa première année dans la LHJMQ, Alex Blais s’est rapidement et aisément intégré avec ses coéquipiers des Saguenéens de Chicoutimi, leur laissant une forte première impression, tant sur la glace qu’en dehors de celle-ci.

Une sélection de quatrième ronde du Repêchage 2020 de la LHJMQ, le talentueux joueur de centre, qui dit adorer voir jouer Mitch Marner, a accumulé 22 points en 29 matchs cette saison et a démontré qu’il aime mener le jeu en zone offensive.

« Je me décris comme un joueur offensif qui aime repérer ses coéquipiers », a expliqué le joueur d’avant. « Je suis créatif avec la rondelle. »

Afin de mieux complémenter ses habiletés offensives et son grand sens du hockey, le jeune homme de 17 ans travaille actuellement à améliorer l’aspect physique de son jeu. Depuis le camp d’entraînement à Chicoutimi l’an dernier, Blais a grandi de plusieurs pouces.

Donc, pendant qu’il continue d’ajouter de la masse musculaire à sa charpente, il apprend comment utiliser à son avantage son corps plus grand et plus fort. À long terme, cela ne fera qu’améliorer son jeu qui est déjà impressionnant avec la rondelle.

Blais a commencé à regarder le hockey à la télévision avec son père à un jeune âge avant de finir par lui demander s’il pouvait s’inscrire pour jouer dans sa ligue locale. Son père continue d’être à ses côtés à mesure qu’il gravit les échelons du hockey, lui offrant soutien et conseils.

En fait, Alex Blais est un athlète d’exception puisqu’il excelle dans deux sports. Il joue également au baseball durant l’été dans le cadre du programme de la Diamond Baseball Academy, que son père dirige à Boisbriand. Cela lui ouvre de nouvelles portes et lui permet de mieux développer certaines habiletés, dont sa coordination oculo-manuelle.

En vue du Repêchage 2022 de la LNH en juillet prochain, Yanick Jean, l’entraîneur-chef des Saguenéens, a mentionné qu’il croit que le sens du hockey inné de son jeune espoir sera la clé derrière ses succès au niveau professionnel.

« C’est vraiment son sens du jeu qui est en haut de la charte, » a dit Jean. « Il est capable de faire des jeux que personne aurait vu. Il a une capacité d’acheter du temps avec la rondelle et fait toujours le bon jeu. »

Sachant à quel point le sens du hockey est important dans le hockey d’aujourd’hui, surtout aux plus hauts niveaux, Blais devrait être un nom populaire sur le plancher lors du repêchage à Montréal.

_

Alex Blais

Taille : 6’0″ | Poids : 162 lbs.

Date de naissance : 3 mars 2004

Lieu de naissance : St-Colomban, Québec

Tir : Droite