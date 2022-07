Repêchage LNH 2022 | Résumé des Rondes 2-7

La deuxième journée de la Séance de sélection 2022 de la LNH, tenue vendredi au Centre Bell de Montréal, a été une autre histoire de succès pour la LHJMQ.

En tout, 19 joueurs qui ont joué dans la ligue la saison dernière, dont les choix de première ronde Nathan Gaucher et Maveric Lamoureux, ont entendu leurs noms être appelés par divers clubs.

Voici un aperçu des futures étoiles choisies lors de la deuxième journée d’activités.

Le premier joueur du circuit Courteau à être appelé était le défenseur Noah Warren des Olympiques de Gatineau, qui a été choisi en deuxième ronde, 42e au total, par les Ducks d’Anaheim. Warren, qui a été choisi huitième au total par les Olympiques en 2020, a obtenu 24 points en 62 matchs cette saison, tout en utilisant son gabarit de 6’5″ et 214 livres pour se glisser dans un rôle défensif à Gatineau.

Les Ducks sont revenus à la charge à la recherche d’un autre défenseur des Olympiques onze choix plus tard. Ils ont trouvé leur homme en Tristan Luneau. Le produit de Victoriaville est devenu un pilier à la ligne bleue de Gatineau après avoir été sélectionné au premier rang du Repêchage 2020 de la LHJMQ. Nommé deux fois Joueur-étudiant du mois, Luneau a récolté 43 points en 63 matchs de saison régulière en 2021-2022.

Un autre patineur des Olympiques a été sélectionné en troisième ronde lorsque les Blackhawks de Chicago ont choisi Samuel Savoie au 81e rang. Autre choix de premier tour de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ, Savoie, originaire de Moncton, a montré des éclairs de son talent tout au long de la saison, terminant sa deuxième campagne dans la LHJMQ avec 33 points en 64 matchs, dont 21 points après le retour à l’action de la ligue au début de février.

Après avoir choisi Lamoureux hier soir, les Coyotes de l’Arizona ont mis la main sur un autre défenseur de la LHJMQ en choisissant Jérémy Langlois des Eagles du Cap-Breton au 94e rang. Un vétéran de troisième année, Langlois a connu une saison exceptionnelle au sein d’une équipe des Eagles en pleine reconstruction l’année dernière, terminant deuxième sur l’équipe avec 47 points en 60 matchs.

Au tour de Jérémy Langlois de s'envoler vers le désert! Le défenseur des @CBEHockey est choisi au 94e échelon par les @ArizonaCoyotes.#VoiciLaReleve | @KubotaCanadaLtd pic.twitter.com/tW58y4XpMo — LHJMQ (@LHJMQ) July 8, 2022

Un rival néo-écossais de Langlois a été retiré du tableau avant la fin de la troisième ronde, lorsque les Blue Jackets de Columbus ont fait de l’ailier des Mooseheads d’Halifax, Jordan Dumais, le 96e choix du repêchage. Le produit de l’Île-Bizard s’est hissé au troisième rang des marqueurs de la ligue avec 109 points en 68 matchs de saison régulière. Il a notamment amassé 37 points au cours des 12 dernières rencontres de la campagne.

L'attente est terminée pour Jordan Dumais! Le meilleur pointeur des @HFXMooseheads a été choisi au troisième tour par les @BlueJacketsNHL!#VoiciLaReleve | @KubotaCanadaLtd pic.twitter.com/Apk7fJ7L6a — LHJMQ (@LHJMQ) July 8, 2022

Au quatrième tour, avec le choix numéro 116, les Kings de Los Angeles ont opté pour un véritable champion en sélectionnant le défenseur Angus Booth des Cataractes de Shawinigan. Handicapé par des blessures en début de saison, Booth a inscrit 23 points en 42 matchs de saison régulière avant de marquer deux buts importants pour les Cataractes lors de leur parcours vers la toute première Coupe du Président du club.

La solide année d'Angus Booth se poursuit! Après avoir été couronné champion avec les @Cataractes_Shaw, les @LAKings ont repêché le défenseur avec le 116e choix! #VoiciLaReleve | @KubotaCanadaLtd pic.twitter.com/DOf3ab0Kuz — LHJMQ (@LHJMQ) July 8, 2022

La cinquième ronde a été très occupée pour la Ligue avec sept joueurs sélectionnés. L’action a commencé avec le 132e choix, alors que les Bruins de Boston ont choisi le défenseur de l’Océanic de Rimouski, Frédéric Brunet. L’un des rares joueurs nés en 2003 à avoir été sélectionnés ce jour-là, Brunet a réalisé une saison exceptionnelle à Rimouski, avec 46 points en 63 matchs et en aidant le club à se qualifier pour le deuxième tour des séries éliminatoires.

Deux choix plus tard, un autre défenseur de la Division Est est sorti lorsque les Sabres de Buffalo ont choisi Vsevolod Komarov des Remparts de Québec. Lors de sa première campagne dans la Ligue, Komarov a été un défenseur fiable dans la vielle capitale. Il a également réussi à obtenir 19 points en 60 matchs de saison régulière avec les gagnants du trophée Jean-Rougeau de 2021-2022.

Vsevolod Komarov voit un de ses rêves se réaliser! Le défenseur des @quebec_remparts est réclamé en 5e ronde par les @BuffaloSabres. #VoiciLaReleve | @KubotaCanadaLtd pic.twitter.com/Nfcp7g3zQ4 — LHJMQ (@LHJMQ) July 8, 2022

La série de défenseurs s’est poursuivie avec le choix 140, lorsque les Sharks de San Jose ont appelé le nom de Jake Furlong. Le produit d’Upper Tantallion, en Nouvelle-Écosse, a mené tous les défenseurs des Mooseheads d’Halifax au chapitre des points l’an dernier, avec 42 en 67 matchs, tout en jouant dans toutes les situations pour l’équipe prometteuse des Maritimes.

Parfois, l’âge n’a pas d’importance lors du Repêchage de la LNH. Parlez-en à Patrick Guay, un ailier de 20 ans, qui a été choisi par les Golden Knights de Vegas avec le 145e choix. Guay a terminé deuxième de la ligue avec 55 buts alors qu’il évoluait à Charlottetown avec un autre espoir notable des Knights, le défenseur Lukas Cormier. Guay, qui a été échangé par les Islanders – finalistes de la Coupe du Président – la semaine dernière, se prépare pour une dernière saison avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Les @GoldenKnights mettent la main sur un marqueur de 55 buts en 5e ronde! Félicitaitons à Patrick Guay des @IslandersHKY pour sa sélection au 145e rang! #VoiciLaReleve | @KubotaCanadaLtd pic.twitter.com/LldKh5tnDh — LHJMQ (@LHJMQ) July 8, 2022

Au choix 152, les Blues de St-Louis ont accueilli le défenseur Marc-André Gaudet. L’espoir originaire de Saint-Ignace, au Nouveau-Brunswick, se joindra aux Saguenéens de Chicoutimi la saison prochaine après avoir inscrit 38 points en 68 matchs de saison régulière et avoir joué dans des situations clés avec une équipe talentueuse du Titan d’Acadie-Bathurst en 2021-2022.

Avec le tout prochain choix, le défenseur du Phoenix de Sherbrooke, David Spacek, est devenu le plus récent membre du Wild du Minnesota. Nommé sur l’Équipe d’étoiles des recrues de cette année, ainsi que lauréat du trophée Raymond-Lagacé à titre de recrue défensive de l’année, Spacek a amassé 50 points en 57 matchs de saison régulière avant de mener le Phoenix à sa toute première participation en demi-finale avec 13 points en 11 matchs de séries.

Au tour de David Spacek d'être sélectionné! Le défenseur du @PhoenixSherbroo a été repêché en 5e ronde par le @mnwild.#VoiciLaReleve | @KubotaCanadaLtd pic.twitter.com/T2rthtXLPN — LHJMQ (@LHJMQ) July 8, 2022

La cinquième ronde s’est terminée par le choix des Rangers de New York, qui ont utilisé la 161e sélection au total sur l’ailier Maxim Barbashev des Wildcats de Moncton. Après avoir obtenu un point par match lors d’un court séjour de 10 parties en 2020-2021, Barbashev, dont le frère aîné Ivan était une vedette à Moncton avant de se joindre aux Blues de St-Louis, a enregistré 42 points en 59 parties et a fait en sorte que les partisans des Wildcats en redemandent davantage.

Les quatre dernières sélections de la LHJMQ ont eu lieu en septième ronde, en commençant par le défenseur Miguël Tourigny du Titan d’Acadie-Bathurst au 216e choix. Le joueur de 20 ans originaire de Victoriaville a été acquis par le Titan au milieu de la dernière saison après avoir disputé près de quatre campagnes avec l’Armada. Au terme de la saison régulière, Tourigny s’est retrouvé au deuxième rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs avec 80 points en 65 parties. Il a également été nommé sur la première équipe d’étoiles.

Un rêve qui devient réalité pour Miguël Tourigny! Le défenseur du @ABTitan a été repêché par les @CanadiensMTL en septième ronde du #RepechageLNH! #VoiciLaReleve | @KubotaCanadaLtd pic.twitter.com/j0ADAMoWWe — LHJMQ (@LHJMQ) July 8, 2022

Le 220e choix a été utilisé par les Flyers de Philadelphie pour réclamer l’ailier de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Alexis Gendron. À sa deuxième année, l’attaquant de 19 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield a connu sa première saison de 30 buts dans la LHJMQ, marquant exactement ce nombre et ajoutant 16 passes en 66 matchs, ce qui lui a valu le troisième rang des meilleurs marqueurs du club. Gendron sera assurément un élément clé de l’équipe de l’Armada qui s’améliore rapidement en vue de la saison 2022-2023.

Le Lightning de Tampa Bay a pour sa part utilisé le choix numéro 223 pour mettre la main sur le défenseur Dyllan Gill des Huskies de Rouyn-Noranda. Le produit de Riverview, au Nouveau-Brunswick, est devenu un élément essentiel à la ligne bleue des Huskies la saison dernière, obtenant 21 points en 66 matchs. La semaine a été importante dans la famille Gill, car le frère cadet de Dyllan, Spencer, a été sélectionné par Rimouski au cinquième rang de la Séance de sélection de la LHJMQ de lundi.

Le Repêchage 2022 de la LNH a pris fin après que l’Avalanche du Colorado, champion en titre de la Coupe Stanley, ait choisi le gardien de but Ivan Zhigalov au 225e rang. Seul gardien de la LHJMQ à avoir été repêché cette année, Zhigalov a terminé sa saison avec le Phoenix de Sherbrooke en affichant un solide dossier 26-9-1-2 et une moyenne de buts alloués de 2.84. Le gardien de but biélorusse portera les couleurs des Frontenacs de Kingston la saison prochaine, lui qui a été réclamé par l’équipe de l’OHL lors du plus récent Repêchage international de la LCH.