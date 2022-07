Repêchage LNH 2022 | Résumé de la première ronde

La prochaine génération de joueurs étoiles potentiels a traversé la scène du Centre Bell de Montréal jeudi soir lors de la première ronde de la Séance de sélection 2022 de la LNH. Deux joueurs de la LHJMQ ont entendu leur nom parmi les 32 espoirs sélectionnés.

Les Ducks d’Anaheim se sont présentés au micro avec le choix numéro 22 et ont choisi le centre Nathan Gaucher des Remparts de Québec. En raison de son anniversaire tardif (6 novembre), Gaucher compte maintenant trois saisons avec les Remparts. Après une campagne de 31 buts avec l’équipe de Québec qui a remporté le trophée Jean-Rougeau la saison dernière, Gaucher s’est lui-même vu remettre le trophée Michael-Bossy à titre de meilleur espoir professionnel de la ligue. Le joueur de 18 ans originaire de Richelieu, au Québec, participera au camp de l’Équipe nationale junior du Canada à Calgary, en Alberta, plus tard ce mois-ci.

Les Coyotes de l’Arizona ont complété une transaction de dernière minute pour obtenir le 29e choix et l’ont utilisé pour prendre le défenseur Maveric Lamoureux des Voltigeurs de Drummondville. Le produit de Hawkesbury, en Ontario, a utilisé son gabarit de 6’7″ pour faire bonne impression au sein de la ligue à sa deuxième saison avec les Voltigeurs. En plus d’être une présence physique remarquable, Lamoureux, qui a été choisi au 12e rang par Drummondville à la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ, a inscrit 24 points en 54 matchs de saison régulière. Il devient le premier joueur des Voltigeurs choisi en première ronde depuis que Nicolas Beaudin et Joseph Veleno ont tous les deux été sélectionnés lors du repêchage de 2018.

Les rondes 2 à 7 du Repêchage 2022 de la LNH auront lieu vendredi, à compter de 11h HE/12h HA.