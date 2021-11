Repêchage LNH 2022 | 30 espoirs LHJMQ sur la liste de novembre

Le Bureau central de dépistage de la LNH a dévoilé en novembre une mise à jour de sa première liste de la saison des espoirs à surveiller en vue du Repêchage LNH de 2022.

Au total, ce sont 3o joueurs de la LHJMQ qui ont jusqu’ici piqué la curiosité des experts en recrutement. Parmi ce groupe, l’attaquant Nathan Gaucher (Québec) et les défenseurs Tristan Luneau (Gatineau) ainsi que Maveric Lamoureux (Drummondville) ont reçu une note de « A » à titre de sélections potentielles de première ronde.

Les trois seuls gardiens de but de la LHJMQ dont le nom figure sur la liste de novembre sont encore une fois Vincent Filion (Moncton), Charles-Edward Gravel (Blainville-Boisbriand) et Ivan Zhigalov (Sherbrooke).

La liste comprend également sept espoirs choisis lors de la Séance de sélection européenne de la LCH qui évoluent présentement dans le circuit Courteau. Ces européens sont : Maxim Barbashev (Moncton), Daniil Bourash (Rouyn-Noranda), Lorenzo Canonica (Shawinigan), Jakub Hujer (Rouyn-Noranda), Vsevolod Komarov (Québec), David Spacek (Sherbrooke) et Zhigalov.

Avec quatre de leurs joueurs nommés par la Centrale de recrutement de la LNH, les Olympiques de Gatineau et les Wildcats de Moncton mènent toutes les autres franchises de la LHJMQ au chapitre des espoirs répertoriés. Tout juste derrière eux se retrouvent les organisations des Mooseheads d’Halifax et des Huskies de Rouyn-Noranda avec trois de leurs joueurs sur la liste.

À noter que les joueurs ayant reçu une cote « A » sont projetés comme étant des choix de première ronde, les joueurs avec une cote « B » sont projetés pour les rondes deux et trois, tandis que les joueurs possédant une cote « C » sont des candidats pour les rondes quatre à six.

Voici les joueurs de la LHJMQ sur la liste de novembre de la Centrale de recrutement LNH :

A | GAUCHER, Nathan – QUÉBEC – C

A | LAMOUREUX, Maveric – DRUMMONDVILLE – D

A | LUNEAU, Tristan – GATINEAU – D

_

B | KOMAROV, Vsevolod – QUÉBEC – D

B | WARREN, Noah – GATINEAU – D

B | ZHIGALOV, Ivan – SHERBROOKE – G

_

C | BARBASHEV, Maxim – MONCTON – AG

C | BLAIS, Alex – CHICOUTIMI – C

C | BOOTH, Angus – SHAWINIGAN – D

C | BOURASH, Daniil – ROUYN-NORANDA – C

C | BUTEAU, François-James – CAP-BRETON – D

C | CANONICA, Lorenzo – SHAWINIGAN – C

C | DUMAIS, Jordan – HALIFAX – AD

C | FILION, Vincent – MONCTON – G

C | FURLONG, Jake – HALIFAX – D

C | GAUDET, Marc-André – ACADIE-BATHURST – D

C | GENDRON, Alexis – BLAINVILLE-BOISBRIAND – AD

C | GILL, Dyllan – ROUYN-NORANDA – D

C | GRAVEL, Charles-Edward – BLAINVILLE-BOISBRIAND – G

C | HINKLEY, Lane – ACADIE-BATHURST – D

C | HUJER, Jakub – ROUYN-NORANDA – C

C | IASENZA, Francesco – MONCTON – D

C | LANGLOIS, Jérémy – CAP-BRETON – D

C | LOSHING, Yoan – MONCTON – AG

C | ROY, Pier-Olivier – VICTORIAVILLE – D

C | SAVOIE, Samuel – GATINEAU – AG

C | SPACEK, David – SHERBROOKE – D

C | TOURIGNY, Miguël – BLAINVILLE-BOISBRIAND – D

C | VERREAULT, Antonin – GATINEAU – AG

C | VIDICEK, Markus – HALIFAX – C

Cliquez ici pour consulter la liste complète.