Repêchage LNH 2021 | Blogue en direct

La première ronde du Repêchage 2021 de la LNH se déroulera en direct des studios de NHL Network à Secaucus, au New Jersey, le vendredi 23 juillet à partir de 20h HE. La couverture des rondes 2 à 7 débutera quant à elle le samedi 24 juillet à 11h HE, encore une fois en direct des studios de la LNH.

Comme ce fut le cas pour la Séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec tenue le mois dernier, le Repêchage de la LNH de cette année se déroule encore une fois de manière virtuelle en raison des restrictions entourant la Covid-19.

Avec 44 joueurs classés sur la liste de la Centrale de recrutement de la LNH et de nombreux autres espoirs disponibles, ce devrait être un autre repêchage intéressant pour la LHJMQ et ses représentants. L’an dernier, cinq joueurs du circuit Courteau ont été sélectionnés lors de la ronde d’ouverture, dont le premier choix au total Alexis Lafrenière, tandis que 14 autres ont été choisis lors des rondes suivantes.

1re ronde, 17e choix | Zachary Bolduc, Blues de St-Louis

Les Blues de St. Louis ont utilisé le 17e choix de la première ronde pour sélectionner l’attaquant de l’Océanic de Rimouski, Zachary Bolduc. Le centre de 18 ans originaire de Trois-Rivières était classé 17e parmi les patineurs nord-américains sur la liste de la Centrale de recrutement de la LNH. Un an après avoir vu Alexis Lafrenière être pris avec le tout premier choix au total, Rimouski a encore une fois vu un de ses joueurs devenir le premier représentant de la LHJMQ à être repêché.

With the 17th overall pick in the 2021 #NHLDraft, the St. Louis Blues select center Zachary Bolduc! #stlbluespic.twitter.com/Dk1sL8Ag0a — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 24, 2021

1re ronde, 22e choix | Xavier Bourgault, Oilers d’Edmonton

Les Oilers d’Edmonton ont ajouté un autre joueur créatif à leur noyau en repêchant l’attaquant des Cataractes de Shawinigan, Xavier Bourgault. Se retrouvant au 13e rang parmi les patineurs nord-américains, le natif de L’Islet, Québec était l’espoir le mieux classé de la LHJMQ avant le repêchage. Bourgault succède son coéquipier Mavrik Bourque (Dallas, 2020 – 1/30) en tant que plus récent produit des Cataractes à être sélectionné lors de la première ronde du Repêchage de la LNH.

1re ronde, 27e choix | Zachary L’Heureux, Predators de Nashville

Les Predators de Nashville ont utilisé leur deuxième choix du premier tour pour s’emparer de l’attaquant de puissance d’Halifax, Zachary L’Heureux. Le natif de Châteauguay, Québec est devenu le plus récent joueur des Mooseheads sélectionné lors de la première ronde du repêchage en suivant dans les traces de son coéquipier Justin Barron (Colorado, 2020 – 1/25).

Unbelievably proud to see Zachary L’Heureux drafted 27th overall by the Nashville Predators tonight. Congrats Zach! #Preds#NHLDraft#GoMooseGopic.twitter.com/RiSB5y9CL0 — Halifax Mooseheads (@HFXMooseheads) July 24, 2021

With the 27th overall pick, the #Preds are proud to select Zachary L’Heureux! pic.twitter.com/qdp8kICOVt — Nashville Predators (@PredsNHL) July 24, 2021

1re ronde, 30e choix | Zachary Dean, Golden Knights de Vegas

Un élément clé des Olympiques de Gatineau, l’attaquant Zachary Dean a été sélectionné par les Golden Knights de Vegas avec le 30e choix de la première ronde. Le centre est le premier joueur des Olympiques sélectionné au premier tour du repêchage de la LNH depuis Émile Poirier (Calgary, 2013 – 1/22). Il est aussi le plus récent choix au repêchage issu de la LHJMQ que Vegas a fait, après la sélection de Lukas Cormier (Vegas, 2020 – 3/68) par la franchise l’année dernière.

With the 30th pick in the 2021 NHL Draft, we have selected forward Zach Dean!!!! #VegasBornpic.twitter.com/hYw45ETR4M — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 24, 2021

2e ronde, 56e choix | Evan Nause, Panthers de la Floride

Premier défenseur de la LHJMQ sélectionné lors du Repêchage 2021 de la LNH, Evan Nause des Remparts de Québec a été repêché par les Panthers de la Floride avec le 56e choix. L’un des défenseurs les plus complets de la LHJMQ, Nause s’est taillé une place sur l’Équipe d’étoiles des recrues de la LHJMQ de 2020-2021 après avoir récolté 22 points à ses 32 premiers matchs avec les Remparts.

Un premier défenseur de la LHJMQ est sélectionné! Evan Nause des @quebec_remparts se joint aux @FlaPanthers avec le 56e choix. #RepechageLNH | #VoiciLaReleve pic.twitter.com/bFnuZRVNV4 — LHJMQ (@LHJMQ) July 24, 2021

Welcome to the Cats, Evan! From the @quebec_remparts, we’ve selected defenseman Evan Nause with the 56th overall pick. pic.twitter.com/l3xdCGI6XH — Florida Panthers (@FlaPanthers) July 24, 2021

2e ronde, 63e choix | Riley Kidney, Canadiens de Montréal

Un fabricant de jeu doté d’une superbe vision, le centre du Titan d’Acadie-Bathurst Riley Kidney a été sélectionné par les Canadiens de Montréal à la fin du deuxième tour avec le 63e choix. Le natif d’Halifax a amassé 38 points en 33 matchs au cours de la dernière saison régulière avant de mener le Titan avec un autre 17 points en 9 matchs de séries éliminatoires.

Les Canadiens de Montréal sélectionnent, au 63e rang: Riley Kidney. With the 63rd-overall pick, the Montreal Canadiens select: Riley Kidney.#NHLDraft | #GoHabsGo pic.twitter.com/CByFlSHnki — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 24, 2021

Congratulations to @kidney_riley on being selected in the 2nd round, 63rd overall by the Montreal Canadiens! Félicitations à Riley Kidney pour avoir été sélectionné en 2e ronde, 63e au total, par les Canadiens de Montréal!#GoTitanGo⚔️ pic.twitter.com/VGw76wmYS1 — Acadie-Bathurst Titan (@ABTitan) July 24, 2021

3e ronde, 76e choix | Tyson Hinds, Ducks d’Anaheim

We have traded a 2022 third round pick to Montreal in order to move up to select Tyson Hinds from @oceanicrimouski of the @QMJHL! #DucksDraft presented by @Honda pic.twitter.com/fSkosmfRyV — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) July 24, 2021

3e ronde, 77e choix | Cole Huckins, Flames de Calgary

With the 77th overall pick, we’ve selected centre Cole Huckins! Welcome to the #CofRed Cole! pic.twitter.com/8I1ZC0LeoT — Calgary Flames (@NHLFlames) July 24, 2021

3e ronde, 89e choix | Cameron Whynot, Flames de Calgary

Les @NHLFlames ajoutent un autre espoir de la LHJMQ en repêchant Cameron Whynot des @HFXMooseheads avec le 89e choix!#RepechageLNH | #VoiciLaReleve pic.twitter.com/ETQWe8QXfI — LHJMQ (@LHJMQ) July 24, 2021

Another East Coast boy! With Pick 8⃣9⃣, we have selected defenceman Cameron Whynot! Welcome to the #CofRed, @cam_whynot! pic.twitter.com/EBZQ9nbO3z — Calgary Flames (@NHLFlames) July 24, 2021

4e ronde, 97e choix | Olivier Nadeau, Sabres de Buffalo

4e ronde, 113e choix | William Trudeau, Canadiens de Montréal

Les Canadiens de Montréal sélectionnent, au 113e rang: William Trudeau. With the 113th-overall pick, the Montreal Canadiens select: William Trudeau. #NHLDraft | #GoHabsGo pic.twitter.com/4r03BHZNkY — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 24, 2021

Olé! Olé! Olé! 🔵⚪️🔴 Congratulations to William Trudeau on being selected in the 4th round by @CanadiensMTL. #NHLDraft2021pic.twitter.com/RFckVxF0Ug — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) July 24, 2021

5e ronde, 131e choix | Jacob Melanson, Kraken de Seattle

Congratulations to @JacobMelanson6 on being selected in the 5th round, 131st overall by the Seattle Kraken! Félicitations à Jacob Melanson qui a été sélectionné en 5e ronde, 131e au total, par le Kraken de Seattle!#GoTitanGo⚔️ pic.twitter.com/2o0ZLRJAZN — Acadie-Bathurst Titan (@ABTitan) July 24, 2021

With the 131st overall pick in the 2021 #NHLDraft, the #SeaKraken select @jacobmelanson6 from Acadie-Bathurst Titan of the QMJHL! pic.twitter.com/MVvzWh6IdG — Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 24, 2021

5e ronde, 133e choix | James Malatesta, Blue Jackets de Columbus

R E P Ê C H É 🤩 ▪️ @BlueJacketsNHL

▪️ Ronde 5

▪️ Choix 133 Félicitations James Malatesta 🥳 #LNH pic.twitter.com/XW8VIVxJQg — Remparts de Québec (@quebec_remparts) July 24, 2021

5e ronde, 136e choix | Robert Orr, Hurricanes de la Caroline

5e ronde, 139e choix | Manix Landry, Coyotes de l’Arizona

At 139th overall, we welcome Manix Landry to AZ! 🌵 pic.twitter.com/nDALNCzvWe — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) July 24, 2021

5e ronde, 147e choix | Justin Robidas, Hurricanes de la Caroline

5e ronde, 150e choix | Joshua Roy, Canadiens de Montréal

Les Canadiens de Montréal sélectionnent, au 150e rang: Joshua Roy. With the 150th-overall pick, the Montreal Canadiens select: Joshua Roy.#NHLDraft | #GoHabsGo pic.twitter.com/7jn2QfHS1j — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 24, 2021

L’attaquant du @PhoenixSherbroo Joshua Roy doit être fou de joie après avoir été repêché par les @CanadiensMTL au 150e rang!#RepechageLNH | #VoiciLaReleve pic.twitter.com/sOD63oqbYS — LHJMQ (@LHJMQ) July 24, 2021

5e ronde, 154e choix | Isaac Belliveau, Penguins de Pittsburgh

With the 154th pick in the 2021 #NHLDraft, the Penguins select defenseman Isaac Belliveau. pic.twitter.com/DTvwvrqcEA — Pittsburgh Penguins (@penguins) July 24, 2021

5e ronde, 155e choix | Oscar Plandowski, Red Wings de Détroit

Oscar is heading to Hockeytown! Congratulations to Oscar Plandowski on being selected by the @DetroitRedWings #NHLDraft2021 pic.twitter.com/uWQbopnS2X — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) July 24, 2021

5e ronde, 159e choix | Viljami Marjala, Sabres de Buffalo

R E P Ê C H É 🤩 ▪️ @BuffaloSabres

▪️ Ronde 5

▪️ Choix 159 Félicitations Viljami Marjala 🥳 #LNH pic.twitter.com/hnTSrWDecV — Remparts de Québec (@quebec_remparts) July 24, 2021

5e ronde, 160e choix | Cameron MacDonald, Lightning de Tampa Bay

Coming in at No. 160 is Cameron MacDonald from the @SJSeaDogs of the @QMJHL! Welcome, Cam 👋 pic.twitter.com/vqmnYIGeVL — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 24, 2021

Another Sea Dog will be joining the back-to-back Stanley Cup Champions! Congrats Cam MacDonald on being drafted 160th overall to the @TBLightning! #NHLDraft pic.twitter.com/rnzIQBsoQn — Saint John Sea Dogs (@SJSeaDogs) July 24, 2021

6e ronde, 165e choix | Ben Boyd, Blue Jackets de Columbus

They will love this guy in Columbus 💥 Congratulations to Ben Boyd on being selected by the @BlueJacketsNHL #NHLDraft2021 pic.twitter.com/WTDoApaH4f — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) July 24, 2021

From the Charlottetown Islanders of the QMJHL, the #CBJ are proud to select @benjboyd15 with the 165th pick in the 2021 #NHLDraft. @mhl | #CBJ pic.twitter.com/ipeZV3WeeH — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 24, 2021

6e ronde, 191e choix | Xavier Simoneau, Canadiens de Montréal

Les Canadiens de Montréal sélectionnent, au 191e rang: Xavier Simoneau. With the 191st-overall pick, the Montreal Canadiens select: Xavier Simoneau.#NHLDraft | #GoHabsGo pic.twitter.com/IPP0irowPF — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 24, 2021