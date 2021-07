Repêchage LNH 2021 | 20 autres joueurs LHJMQ sélectionnés dans les Rondes 2-7

La deuxième journée du repêchage de la LNH a présenté plusieurs faits saillants pour certains des meilleurs joueurs de la LHJMQ. Tenu dans les studios de NHL Network à Secaucus, New Jersey, ainsi que virtuellement, le processus de sélection a aidé les jeunes espoirs à franchir leur prochaine étape vers les rangs professionnels lors des rondes 2 à 7 de l’événement annuel.

En plus des quatre joueurs sélectionnés lors de la première ronde de vendredi, 20 autres joueurs qui ont évolué dans la LHJMQ la saison dernière ont été repêchés samedi, portant le total de la ligue à 24 représentants choisis lors du Repêchage 2021 de la LNH.

L’après-midi a débuté en voyant le premier défenseur de la LHJMQ être sélectionné alors que les Panthers de la Floride ont repêché le défenseur québécois Evan Nause au deuxième tour, 56e au total. Choisi cinquième au total au Repêchage LHJMQ 2020 par les Remparts de Québec, Nause, originaire de Riverview, au Nouveau-Brunswick, a mené tous les arrières recrues avec ses 22 points en 32 matchs en 2020-2021.

Les Canadiens de Montréal ont terminé le deuxième tour en choisissant le centre du Titan d’Acadie-Bathurst Riley Kidney au 63e rang. Le natif d’Enfield, en Nouvelle-Écosse, a obtenu de solides chiffres à sa deuxième année avec le Titan, affichant 38 points en 33 matchs de saison régulière avant d’exploser en séries éliminatoires avec 17 points en seulement neuf matchs.

Des patineurs de la LHJMQ sont sortis tour à tour lors de la troisième ronde, en commençant par le défenseur de l’Océanic de Rimouski Tyson Hinds qui s’est retrouvé avec les Ducks d’Anaheim au 76e rang. Acquis par Rimouski pendant la période des fêtes, Hinds s’est rapidement avéré être une force stabilisatrice pour un club qui bâtit vers l’avenir. Il a également affiché un certain potentiel offensif avec 15 points en 23 matchs de saison régulière au sein de l’Océanic.

Avec le tout prochain choix, les Flames de Calgary se sont tournés vers le Titan d’Acadie-Bathurst en sélectionnant le centre Cole Huckins au choix numéro 77. Le natif de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, qui a été sélectionné par le Titan au premier tour du Repêchage 2019 de la LHJMQ, a franchi une étape importante dans son développement avec 32 points en 33 matchs de saison régulière, aidant ainsi son club à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois en trois ans.

Les Flames feraient leur deuxième choix en provenance de la LHJMQ du troisième tour – tous deux avec des racines dans les Maritimes – avec la sélection du défenseur des Mooseheads d’Halifax Cameron Whynot avec le 89e choix au total. Le patineur de deuxième année de Kentville, en Nouvelle-Écosse, a tiré profit de son rôle clé au sein du club, terminant deuxième chez les défenseurs des Mooseheads avec 23 points en 34 matchs en 2020-2021.

Le quatrième tour a commencé avec une certaine saveur LHJMQ alors que les Sabres de Buffalo ont choisi l’ailier Olivier Nadeau 97e au total. Le natif de Lac-Etchemin, au Québec, a presque doublé la production de son année recrue au cours de la campagne raccourcie de 2020-2021 avec 45 points en 34 matchs de saison régulière. Il a terminé comme meilleur pointeur des Cataractes en complétant un trio qui comprend une paire d’espoirs de première ronde de la LNH en Xavier Bourgeault et Mavrik Bourque.

Les Canadiens de Montréal sont revenus piger dans la LHJMQ avec la sélection du défenseur des Islanders de Charlottetown, William Trudeau, au choix numéro 113. Trudeau a fait sa marque au sein du top quatre des défenseurs d’un club de Charlottetown exceptionnellement profond. Ses 31 points en 40 matchs de saison régulière et son rendement de +34 témoignent de sa valeur aux Islanders, l’équipe gagnante du trophée Jean-Rougeau.

Le Kraken de Seattle, qui participait à son tout premier repêchage de la LNH, a amorcé une série de sélections provenant de la LHJMQ lors de la cinquième ronde en choisissant l’ailier d’Acadie-Bathurst, Jacob Melanson, 131e au total. Acquis par le Titan pendant la période des fêtes, Melanson, qui n’avait pas joué dans le circuit Courteau depuis sa dernière rencontre avec les Remparts de Québec un an plus tôt, n’a montré aucun signe de rouille en amassant 19 points en 18 matchs de saison régulière.

Deux échelons plus tard, les Blue Jackets de Columbus ont sélectionné l’ailier des Remparts de Québec James Malatesta 133e au total. Joueur-étudiant du mois de la LHJMQ à deux reprises, l’attaquant originaire de Kirkland, au Québec, a inscrit 23 points en 32 matchs avant de goûter pour la première fois aux séries de la Coupe du Président où il a récolté quatre points, dont trois buts, en six matchs.

Avec le 136e choix, les Hurricanes de la Caroline ont mis la main sur l’ailier des Mooseheads d’Halifax Robert Orr. Originaire de Beaconsfield, au Québec, Orr s’est amené dans une transaction de pré-saison avec les Sea Dogs de Saint John et a rapidement fait une impression, se frayant un chemin jusqu’au premier trio des siens et menant toutes les recrues de la LHJMQ en 2020-2021 avec ses 32 points en 41 matchs.

Les Coyotes de l’Arizona ont poursuivi la solide cinquième ronde de la LHJMQ en faisant du centre des Olympiques de Gatineau, Manix Landry, le 139e choix. Grâce à son anniversaire tardif (23 novembre), Landry a trois saisons d’expérience dans la LHJMQ à son actif, la plus récente de ces campagnes étant une performance de 23 points en 29 matchs de saison régulière à titre de capitaine d’un club des Olympiques en pleine ascension.

Les Hurricanes de la Caroline se sont tournés vers la LHJMQ deux fois en cinquième ronde avec l’acquisition du centre des Foreurs de Val-d’Or, Justin Robidas, avec le 147e choix. Deuxième sélection au total du Repêchage 2019 de la LHJMQ, Robidas a continué de peaufiner ses attributs offensifs en enregistrant 36 points en 35 matchs de saison régulière. Il a poursuivi ces performances avec dix points en 14 matchs pour les finalistes de la Coupe du Président de 2021.

Trois choix plus tard, ce serait au tour du tout premier choix du Repêchage 2019 de la LHJMQ à sortir lorsque les Canadiens de Montréal ont misé sur l’ailier du Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy, avec la 150e sélection. Le natif de Saint-Georges-de-Beauce, au Québec, a partagé la saison entre Saint John et Sherbrooke, terminant cinquième de la ligue avec 22 buts en saison régulière. Il a également été un point positif dans le parcours abrégé du Phoenix en séries éliminatoires avec ses quatre points en trois matchs.

Une paire de défenseurs de la LHJMQ se ferait ensuite appeler avec des choix consécutifs. D’abord, au 154e rang, les Penguins de Pittsburgh ont choisi le défenseur des Olympiques de Gatineau Isaac Belliveau. Un rouage clé pour un solide club de Rimouski en 2019-2020, Belliveau s’est vu cédé à Gatineau au cours de la période des fêtes où il a poursuivi son jeu solide, particulièrement en attaque, en cumulant 12 points en 21 matchs pour une équipe de Gatineau très responsable défensivement.

Avec le 155e choix, les Red Wings de Detroit ont ensuite annoncé la sélection de l’arrière des Islanders de Charlottetown, Oscar Plandowski. Faisant partie d’une famille dévouée au sport – son père est le Directeur du recrutement amateur des Coyotes de l’Arizona et sa mère est une entraîneuse de patinage – Plandowski a toujours été en mesure de se démarquer sur la patinoire, enregistrant 17 points en 39 matchs tout en gagnant plus de confiance et de responsabilités dans les situations sans la rondelle.

Les Sabres de Buffalo ont poursuivi la lancée des joueurs provenant de la LHJMQ en choisissant l’ailier des Remparts de Québec, Viljami Marjala, 159e au total. Le natif d’Oulu, en Finlande, a été l’un des rares joueurs européens à faire le voyage vers l’Amérique du Nord au début de la saison et en a certainement profité au maximum, enregistrant 27 points en 30 matchs de saison régulière, bon pour le sixième rang parmi les recrues de la ligue. Il a suivi cela avec cinq points en six rencontres de séries éliminatoires.

Le Lightning de Tampa Bay a porté le total de patineurs de la LHJMQ choisis au cinquième tour à dix avec la sélection du centre des Sea Dogs de Saint John, Cameron MacDonald, avec le choix suivant. Une sélection de troisième tour des Sea Dogs en 2019, MacDonald s’est rapporté au club l’automne dernier et a connu une bonne saison recrue en produisant 17 points en 30 matchs. En séries éliminatoires, le produit de Hammonds Plains, en Nouvelle-Écosse, a relevé son jeu d’un cran avec cinq points en six affrontements.

Les Blue Jackets de Columbus ont opté pour un attaquant défensif au choix numéro 165, choisissant l’ailier des Islanders de Charlottetown Ben Boyd. Au sein d’une équipe bourrée de talent offensif, Boyd, une recrue de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, s’est avéré très efficace dans son rôle de soutien en inscrivant dix points en 35 matchs de saison régulière. Une pièce importante du casse-tête des Islanders, l’attaquant de puissance a mené toutes les recrues du circuit avec 45 minutes de pénalité.

La sixième ronde s’est terminée avec la sélection du centre des Islanders de Charlottetown, Xavier Simoneau, par les Canadiens de Montréal avec le 191e choix. Vétéran de quatre saisons qui a été négligé lors des deux derniers repêchages, Simoneau a conclu sa dernière saison avec les Voltigeurs de Drummondville, où il était capitaine de l’équipe, avec une campagne mémorable de 37 points en 27 matchs. Dans l’ensemble, le produit de Saint-André-Avellin, au Québec, débute sa carrière avec les Islanders après avoir récolté 228 points en 204 matchs de saison régulière avec les Voltigeurs.

Avec la 199e sélection, les Sharks de San Jose ont utilisé leur choix de septième ronde pour prendre le défenseur des Olympiques de Gatineau, Evgenii Kashnikov. À cause de la pandémie de Covid-19, revenir à Gatineau pour une deuxième saison a été le plus gros défi pour le défenseur d’origine russe. Une fois arrivé cependant, Kashnikov a fait forte impression, tant en possession de la rondelle que sans, comme en témoignent ses cinq points et son différentiel de +5 en seulement huit matchs avec les Olympiques.