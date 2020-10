Repêchage LNH 2020 | Une superbe soirée pour la LHJMQ débute avec Lafrenière

Même si l’atmosphère qui règne habituellement sur place n’était pas au rendez-vous, la première ronde du Repêchage LNH 2020 est tout de même parvenue à créer son lot de souvenirs, dont plusieurs avaient comme point focal les talentueux joueurs de la LHJMQ, qui a vue cinq de ses joueurs être sélectionnés.

La soirée s’est entamée de manière assez prévisible, avec les Rangers de New York sélectionnant la vedette de l’Océanic de Rimouski Alexis Lafrenière au tout premier rang, concrétisant ainsi un moment prédit par plusieurs depuis quelques années déjà. Le jeune homme originaire de Saint-Eustache, Québec, a fait son entrée en scène après avoir été réclamé au tout premier rang du Repêchage LHJMQ de 2017 et d’avoir pris la ligue d’assaut dès ses débuts. Il met un terme à sa carrière junior avec 297 points en 173 matchs de saison régulière, incluant deux campagnes de 100 points consécutives. En 2019-2020, l’ailier multidimensionnel a mis la main sur le Trophée Jean-Béliveau à titre de meilleur pointeur de la ligue (112 points), sur son deuxième Trophée du Joueur le plus utile de la LCH, son deuxième Trophée Paul-Dumont comme Personnalité de l’année en plus de mener Équipe Canada jusqu’à la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior 2020 de l’IIHF. Il devient le onzième joueur dans l’histoire de la LHJMQ à être sélectionné au tout premier rang et le troisième dans les sept dernières années après Nico Hischier (New Jersey, 2017) et Nathan MacKinnon (Colorado, 2013). Il est aussi le troisième joueur de l’histoire de la franchise de l’Océanic à être sélectionné en premier, suivant les traces de Vincent Lecavalier (Tampa Bay, 1998) et Sidney Crosby (Pittsburgh, 2005).

Un deuxième joueur de la LHJMQ a été sélectionné au 18e rang, lorsque les Devils du New Jersey ont prononcé le nom du centre des Saguenéens de Chicoutimi, Dawson Mercer. Un vétéran de trois saisons dans la ligue, Mercer a débuté sa carrière dans le junior majeur avec les Voltigeurs de Drummondville, eux qui en avaient fait le huitième choix de la Séance de sélection 2017 de la LHJMQ. Les deux dernières saisons ont vu le natif de Bay Roberts, Terre-Neuve, faire suffisamment de progrès pour attirer l’attention des dépisteurs de la LNH. Après une saison d’un point par match avec les puissants Voltigeurs en 2018-2019, Mercer est parvenu à rehausser sa valeur pour le repêchage en menant l’équipe vers une impressionnante première moitié de calendrier la saison suivante. Comme Lafrneière, Mercer a lui aussi mis la main sur une médaille d’or avec le Canada au Mondial Junior, en plus de faire bonne figure durant la Série Canada-Russie CIBC et dès son arrivée avec sa nouvelle équipe à Chicoutimi, où il a obtenu 18 points en 16 rencontres l’hiver dernier.

Un des athlètes les plus inspirants de l’encan de cette année a entendu son nom lors de la 22e sélection de la soirée, alors que les Capitals de Washington ont sélectionné le centre Hendrix Lapierre. Ses blessures graves ont limité le Gatinois à seulement 19 parties la saison dernière. Le premier choix de la Séance de sélection de la LHJMQ en 2018 a pratiquement maintenu une moyenne d’un point par partie depuis son arrivée dans la LHJMQ, incluant un départ fulgurant à la campagne 2020-21 avec cinq points en deux parties, confirmant son statut de joueur habile dans les deux sens de la patinoire. Tête d’affiche avec Équipe Canada lors de la Coupe Hlinka Gretzky en 2019, Lapierre avait inscrit 11 points en cinq parties au cours de ce tournoi. Avec les sélections de Mercer et de Lapierre, les Saguenéens voient deux de leurs patineurs sélectionnés en première ronde d’un repêchage de la LNH pour la première fois depuis 1981.

Le renfort à la ligne bleue était un besoin criant lorsque l’Avalanche du Colorado s’est avancé à la caméra web au 25e rang. C’est à ce moment que le défenseur des Mooseheads d’Halifax, Justin Barron, a entendu son nom. Le natif d’Halifax a connu une excellente deuxième saison avec 41 points en 68 parties, en plus d’en ajouter 13 lors des 23 parties de son équipe en séries éliminatoires, alors que sa formation avait atteint la finale de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial. Un caillot de sang ainsi qu’un alignement sabré à Halifax a fait baisser la production de Barron à 19 points en 34 parties lors de sa troisième année. Décrit comme un patineur fluide et un bon manieur de rondelle, Barron, qui a été nommé capitaine des « Moose » au cours du dernier camp d’entrainement, va amener du leadership autant sur la patinoire qu’à l’extérieur de celle-ci au sein d’une formation dans la capitale de la Nouvelle-Écosse qui est en pleine transition.

Les champions de l’Association de l’Ouest, les Stars de Dallas, ont fait du centre des Cataractes de Shawinigan, Mavrik Bourque, la 30e prise de la soirée. Débutant sa troisième saison dans la LHJMQ, le joueur de 18 ans de Plessisville a enregistré pas moins de 126 points en 115 parties de saison régulière, dont 71 points en 2019-2020 avec une équipe des Cataractes en pleine croissance dans le classement du circuit. Un compétiteur dynamique, spécialement en territoire ennemi, Bourque est pressenti pour mener la charge pour la formation shawiniganaise et va probablement terminer dans les plus hauts échelons statistiques du circuit cette année. Il est également devenu le premier joueur des Cataractes sélectionné au premier tour d’un encan de la LNH depuis le repêchage de Francis Beauvilier au 28e rang en 2015 par les Islanders de New York.

Les rondes 2 à 7 du Repêchage LNH de 2020 se tiendront dès mercredi matin à 11h30 HE / 12h30 HA.