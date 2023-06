Repêchage LHJMQ 2023 | Un premier tour de premières

Une énorme bouffée d’air frais a soufflé sur la région de Sherbrooke samedi avec la tenue du Repêchage LHJMQ 2023 présenté par Fenplast au Palais des Sports Léopold Drolet.

Cette séance de sélection, la troisième chez la Reine de l’Estrie depuis l’arrivée du Phoenix de Sherbrooke dans le circuit marquait un retour à la normalité puisque c’était la première fois depuis 2019 que l’exercice se faisait en présence des équipes, des jeunes étudiants-athlètes réclamés, ainsi que leurs familles et spectateurs réunis au même endroit.

Des premières, il y en a eu d’autres au cours de cette journée. C’était notamment la première fois depuis 2008 que les deux premiers choix provenaient d’un même club alors que les Wildcats de Moncton et les Saguenéens de Chicoutimi sont allés faire leurs emplettes chez les Gaulois de Saint-Hyacinthe du circuit M18 AAA du Québec.

Les Saguenéens devenaient la deuxième équipe depuis 1997 à se présenter au micro trois fois dans le cadre des cinq premiers choix, l’autre étant les Olympiques de Gatineau il y a trois ans.

« On préparait cette journée depuis longtemps, ayant effectué des transactions pour profiter de tous ces choix tôt dans le repêchage. Alors on est heureux d’ajouter ces trois espoirs à notre jeune groupe de joueurs qui a déjà joué au-dessus des attentes la saison dernière », a indiqué le directeur général Yannick Jean, dont l’équipe a pris le huitième rang du classement général en 2023 avant de s’incliner au premier tour des séries contre l’Océanic de Rimouski.

Parlant de premières, le sixième choix a donné lieu à deux transactions plutôt qu’une alors que les Voltigeurs de Drummondville ont envoyé leur droit de parole et cinq autres futurs choix (deux de premier tour (2024, 2025), deux de deuxième tour (2024) et un de troisième tour (2023) au Phoenix de Sherbrooke en retour de l’attaquant Ethan Gauthier et d’un choix de quatrième tour (2023). Cependant, Sherbrooke a tout de suite envoyé ce choix à Moncton contre deux choix de premier tour (13e rang en 2023 et celui de 2024).

« Ça fait drôle après coup de voir ce qui a conduit à ma sélection. Je suis très honoré que les Wildcats aient fait cet effort pour venir me chercher et je suis très fier de faire partie de cette organisation », a indiqué Shawn Carrier, l’avant des Estacades de Trois-Rivières qui a été sélectionné au sixième rang par Moncton.

Pour la petite histoire, Shawinigan a pris le premier temps d’arrêt de ce repêchage, avant de procéder à leur tour à une transaction avec l’Armada Blainville-Boisbriand, qui a réclamé au septième rang le défenseur québécois Xavier Villeneuve qui évoluait chez les Penguins de Pittsburgh U15.

Le premier espoir des Maritimes sélectionné samedi a été l’attaquant néo-écossais Cole Chandler du Steele Subaru de Dartmouth, qui a été le 16e choix par les Cataractes de Shawinigan, qui ont réalisé une transaction avec les Huskies de Rouyn-Noranda pour se prévaloir de ce choix.

Le joueur ayant réalisé la plus importante progression entre son rang sur la Liste finale du CSR et son rang de repêchage est l’attaquant Jérémy Loranger des Estacades de Trois-Rivières, lui qui figurait au 56e rang des espoirs avant d’être réclamé au 17e rang par les Cataractes.

« Après qu’on a annoncé notre choix, d’autres équipes sont venues me dire qu’ils avaient Jérémy à peu près au même rang que le nôtre », a indiqué Martin Mondou, directeur général des Cataractes. « Ce gars-là est un talent pur et je suis certain qu’il aura un petit feu de plus dans les yeux quand il se retrouvera sur la patinoire, dans sa région, avec ses parents et amis dans les estrades. »

Un autre joueur réclamé beaucoup plus tôt que prévu est le défenseur Louis-Alex Tremblay du Blizzard du Séminaire Saint-François, classé 41e et réclamé au 13e rang par le Phoenix de Sherbrooke.

« Louis-Alexandre est un guerrier sur la patinoire et il possède des mains incroyables. C’est possiblement le meilleur joueur à avoir à la ligne bleue de tous les espoirs de cette année sur le jeu de puissance », soulignait Pierre Cholette, directeur du CSR.

« Je l’ai vu jouer au championnat national des M18 et il m’a vraiment impressionné. On a rencontré une soixantaine de joueurs et il était un de deux joueurs qu’on avait retenu sur notre liste », a confié l’entraîneur-chef et directeur général du Phoenix Stéphane Julien, qui a acquis ce choix au début de la journée, alors qu’ils ne devaient prendre la parole qu’au troisième tour (42e rang).

Au total, quatre transactions auront ponctué ce premier tour.

« Gilles (Courteau) m’avait prévenu », a laissé tomber le nouveau commissaire Mario Cecchini avec un sourire en coin.

Entré en poste il y a quelques semaines, le nouveau patron vivait aussi une première à Sherbrooke. « C’est une journée bien chargée et c’était vraiment spécial de voir ces jeunes hommes de 15 et 16 ans et leurs parents vivre d’aussi belles émotions », a-t-il dit au terme du premier tour.

_

Liste complète des choix de premier tour du Repêchage de la LHJMQ 2023