Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : William Lacelle

À l’extérieur de la patinoire, William Lacelle est accessible, déterminé, il étudie fort et s’occupe tranquillement de ses affaires. Sur la glace, c’est un gardien de but talentueux avec beaucoup de potentiel, ce qui a fait de lui un espoir intrigant à surveiller en vue de la Séance de sélection 2023 de la LHJMQ.

Le jeune homme de 15 ans a obtenu des résultats impressionnants au cours de la saison régulière avec les Lions du Lac St-Louis de la Ligue M18 AAA du Québec. Le gardien a maintenu une fiche de 18-2-1-1, une moyenne de buts alloués de 1.55 et un superbe pourcentage d’arrêts de .947%. Ses efforts ont aidé les Lions à remporter leur championnat de division.

« Lacelle est un gardien ultra rapide qui possède d’excellentes qualités athlétiques. Malgré la vitesse à laquelle il se déplace dans son filet, il fait preuve d’une grande précision dans son positionnement. Sa capacité à suivre la rondelle est bonne, mais il a démontré une certaine difficulté à la repérer derrière les écrans », explique Maxime Ouellet, spécialiste des gardiens de but du CSR. « Son gant fonctionne bien devant son corps, alors que son côté bloqueur aurait besoin d’un peu plus de raffinement. Le temps de réaction de Lacelle est supérieur à la moyenne et devrait continuer à le placer parmi les meilleurs gardiens de sa cuvée. »

En plus d’être ultra concentré, Lacelle est aussi très compétitif. Même à l’entraînement, il ne veut jamais qu’un de ses coéquipiers marque contre lui. C’est un excellent athlète doté d’une force musculaire enviable qui se manifeste dans ses mouvements latéraux. Il a également une grande compréhension du jeu, non seulement en ce qui concerne ce qu’il doit faire en tant que gardien de but, mais aussi en ce qui concerne les responsabilités de chaque joueur dans toutes les situations. C’est un atout important pour lui, car il est également capable de prédire ce que ses adversaires veulent faire sur le plan offensif. Son sens de l’anticipation est ainsi porté à un autre niveau.

Bien que l’école demeure une priorité pour Lacelle, il souhaite également devenir un joueur de hockey à temps plein et cherche toujours à s’améliorer. L’entraîneur-chef des Lions, Ron Choules, qui a aussi une vaste expérience derrière les bancs de la LHJMQ, sait exactement ce qu’il faut pour réussir au prochain niveau et il croit que son gardien a les outils nécessaires pour devenir un joueur d’impact.

« Je crois que c’est son sang-froid. Je veux dire par là qu’il ne se laisse pas ébranler par les différentes situations de jeu et il est très compétitif », a déclaré Choules. « Il a tout le potentiel pour devenir un gardien de but numéro un puisqu’il est capable de gérer les situations à haute pression et d’être un bon coéquipier. Il a tous les attributs pour poursuivre une carrière au hockey, c’est certain. »

Il ne fait aucun doute que Lacelle dispose de tous les outils nécessaires pour exceller, mais c’est son éthique de travail qui l’aidera à en profiter au maximum à mesure que sa carrière progressera.

William Lacelle

Taille : 6’0″ | Poids : 159 lbs

Date de naissance : 26 décembre 2007

Lieu de naissance : Baie d’Urfée, Québec

Attrape : Gauche