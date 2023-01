Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : Will Murphy

Will Murphy est peut-être une recrue dans la Ligue M18 AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, mais le joueur de 15 ans s’est déjà imposé comme membre important à la ligne bleue du Wild de Kensington.

Mature au-delà de son âge, il se consacre à son développement et est très déterminé à atteindre le prochain niveau, ce qu’il pourrait accomplir dès l’été prochain en tant que l’un des meilleurs espoirs du Repêchage 2023 de la LHJMQ.

Bien qu’il travaille continuellement sur sa première passe, son contrôle des écarts et ses déplacements avec vitesse constante, Murphy est étonnamment mobile pour un joueur de sa taille grâce à sa très bonne coordination. En tant que joueur de première année, il doit faire face à des adversaires plus âgés et il réussit quand même à s’imposer physiquement, partout sur la glace.

« Will est un défenseur à caractère défensif doté d’un très bon coup de patin compte tenu de son gabarit imposant. Il prône le jeu physique et n’hésite pas à compléter ses mises en échec », explique Pierre Cholette, le Directeur du Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ. « Il possède un bon bâton et impose le respect en zone défensive devant son gardien de but. Il possède de belles habiletés avec la rondelle et un très bon lancer. Il est très efficace lorsqu’il demeure à l’intérieur de ses limites et du plan de match de son entraîneur. Il sera un rouage important pour la formation de l’Île-du-Prince-Édouard aux prochains Jeux du Canada. »

L’entraîneur-chef de Murphy chez le Wild, Nathan Desroches, est très impressionné par sa capacité à bloquer des tirs et à exceller en infériorité numérique. Le taux de réussite du désavantage numérique de l’équipe a été supérieur à 95% pour la plupart de la saison et le talentueux défenseur y est pour beaucoup. Malgré toutes ses qualités sur la glace, que Murphy a pleinement démontrées lors du dernier Défi Monctonian, c’est son dynamisme et son engagement à s’améliorer qui ressortent le plus.

« Je pense que c’est qui il est en tant que personne et sa compréhension de qui il est en tant que joueur. Il est vraiment passionné d’être un joueur de hockey », a mentionné Desroches. « Il prend fierté à bien jouer dans sa propre zone et oui, il est physiquement doué, mais il ne laisse personne l’intimider. Il est très calme et joue dans toutes les situations. Notre équipe a été impliquée dans beaucoup de matchs serrés cette année et il a disputé beaucoup de minutes, ce qui l’a vraiment aidé avec son développement. Pour un entraîneur, on ne peut pas demander beaucoup plus qu’un Will Murphy! »

Ce genre de compliment est exactement la raison pour laquelle Murphy devrait être l’un des espoirs les plus convoités lors du repêchage de juin à Sherbrooke.

Will Murphy

Taille : 6’3’’ | Poids : 185 lbs.

Date de naissance : 24 août 2007

Tir : Gauche