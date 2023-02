Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : Shawn Carrier

Shawn Carrier est maintenant habitué à toute l’attention qu’il reçoit. Le centre de 15 ans est l’un des meilleurs espoirs de son groupe d’âge au Québec depuis ses jours au niveau M13 avec les Estacades de la Mauricie.

Poussé par sa détermination et une forte éthique de travail, il cherche toujours à être la meilleure version de lui-même. Shawn toujours un maximum d’effort et possède tout le talent pour aller avec ce désir de gagner, ce qui constitue une combinaison enviable.

« Sa boîte à outils est bien remplie », a déclaré Rémi Royer, entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec. « Il a vraiment un bon patin, il a un bon lancer et il y a de la rigueur dans son jeu. C’est un joueur complet, avec un coup de patin au-dessus de la norme. »

La première saison de Carrier avec Trois-Rivières lui a certainement posé quelques défis et la courbe d’apprentissage a été abrupte. Après tout, il n’est pas facile de jouer à ce niveau à 15 ans lorsque la plupart de ses adversaires ont un an ou deux de plus. En tant que joueur de premier plan, Carrier est également souvent sur la glace en même temps que les meilleurs joueurs adverses. Il s’agit tout de même d’une étape importante dans son développement, car le même scénario pourrait se reproduire la saison prochaine s’il devient un choix élevé au repêchage de la LHJMQ.

Même si sa production offensive n’est peut-être pas là où il aimerait, malgré ses 31 points en 38 matchs, Carrier est utilisé dans toutes les situations et ajoute constamment de nouveaux éléments à son jeu pour devenir un joueur plus complet. Selon Royer, son protégé a travaillé fort pour mériter ces occasions et il comprend que, s’il excelle sur 200 pieds, les points suivront.

La priorité de l’attaquant demeure de rester positif et de prendre les bonnes décisions pour aider son équipe à gagner des matchs. Carrier a été récompensé pour ses efforts avec une place au sein d’Équipe Québec pour les Jeux du Canada qui se déroulent actuellement à l’Île-du-Prince-Édouard, où il a la chance de se mesurer aux meilleurs joueurs de son âge.

« Présentement, on plante une graine dans son pot de fleurs qui, on l’espère, va continuer de pousser », a expliqué Royer. « Dans ma tête à moi, il n’y a aucun doute que Shawn a le talent pour jouer junior majeur l’année prochaine. Il a aussi le talent pour jouer au niveau professionnel s’il mature physiquement. La voie est grande ouverte afin qu’il joue au hockey pendant longtemps. »

Le talent indéniable de Carrier pourrait être la principale raison pour laquelle il devient l’une des premières sélections du Repêchage 2023 de la LHJMQ. Mais ce sont les bonnes habitudes qu’il développe maintenant, et son apprentissage de la bonne manière de jouer, qui vont l’aider à avoir une longue et fructueuse carrière.

Shawn Carrier

Grandeur: 5’8″ | Poids: 148 lbs

Date de naissance: 14 mars 2007

Lieu de naissance: Trois-Rivières, Québec

Tir: Gauche