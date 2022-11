Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : Owen Conrad

Owen Conrad a tracé sa propre voie dans le hockey. Et bien qu’il n’hésite jamais à demander conseil à sa famille ou à ses entraîneurs, il est à l’aise de prendre ses propres décisions car il est connu pour être bien plus mature que son âge.

Kyle MacLennan, son entraîneur-chef avec les Weeks Majors de la Ligue M18 AAA de la Nouvelle-Écosse, décrit le défenseur de 15 ans comme étant peu exigeant, une qualité qui l’a aidé à se rendre là où il en est et qui continuera de lui servir tout au long de sa carrière.

Conrad, qui compte deux buts et neuf points en 12 matchs depuis le début de la saison, est de nature plutôt discrète. Il est déterminé, travaillant, et se rend à la patinoire tous les jours dans le but de s’améliorer.

L’arrière possède d’excellentes habiletés et il est difficile à contrer, bien qu’il ne joue pas nécessairement de manière très physique. Il bouge bien la rondelle, la tire avec précision et avec vélocité. Il est également bon défensivement et possède un bon bâton.

Mais ce ne sont pas ces qualités qui impressionnent le plus MacLennan chez son jeune protégé.

« Il fait beaucoup de choses de très bien, mais ce qui me frappe le plus, c’est son calme. Je trouve qu’il fait beaucoup de petits jeux subtils sous pression, » a expliqué MacLennan. « Quand il ne semble pas avoir beaucoup de temps ou d’espace, il semble garder son calme. Je pense que c’est ce sang-froid à un si jeune âge, et cette capacité de résoudre des problèmes sous pression, qui m’a vraiment sauté aux yeux par rapport aux autres joueurs que j’ai vu à ce niveau dans le passé. »

« Owen (Conrad) est un défenseur gaucher, à gros gabarit, doté d’un très bon coup de patin. Il est explosif, mobile et agile sur ses pieds. Pour en témoigner, il est principalement utilisé du côté droit, » a ajouté Pierre Cholette, le directeur du Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ. « Il est utilisé dans toutes les situations par son entraîneur, comme en témoigne son temps de jeu moyen qui est autour de 28 minutes par match, ce qui en fait un espoir de premier plan pour le prochain Repêchage LHJMQ. »

Conrad montre l’exemple et parvient à élever le niveau de jeu de ses coéquipiers. Comme il est très bon pour élever ou ralentir le rythme du jeu, les joueurs qui partagent la glace avec lui semblent toujours s’améliorer grâce aux situations dans lesquelles il les place.

MacLennan sait qu’il n’a pas besoin d’utiliser une approche trop directe avec son talentueux défenseur, Conrad apprend et se développe par ses propres actions lors des entraînements et des matchs. C’est toute l’équipe qui apprend beaucoup de lui au quotidien.

En plus de tout le reste, le fait d’être automotivé joue également un rôle important dans le jeu de Conrad, ce qui veut dire qu’il est pleinement conscient de l’importance de cette saison pour faire bonne impression avant de passer au prochain niveau de son parcours dans le hockey. Jusqu’à présent, c’est mission accomplie.

_

Owen Conrad

Taille : 6’3″ | Poids : 195 lbs.

Année de naissance : 2007

Lieu de naissance : New Glasgow, Nouvelle-Écosse

Tir : Gauche