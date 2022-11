Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : Noah Collette

Noah Collette vit à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, à environ dix minutes de la maison familiale de Lukas Cormier. Au fil des ans, les deux défenseurs se sont liés d’amitié et s’entraînaient ensemble à tous les mercredis en grandissant.

Cet été, ils ont patiné ensemble une fois avant que Cormier, qui a joué quatre ans avec les Islanders de Charlottetown et qui a été sélectionné par Vegas au troisième tour du Repêchage 2020 de la LNH, ne parte pour le camp d’entraînement des Golden Knights. Avec un tel mentor et ami de qui s’inspirer, Collette espère pouvoir suivre les traces de Cormier en étant repêché dans la LHJMQ cet été, et éventuellement devenir un choix au repêchage de la LNH.

Comme Cormier, Collette, qui est âgé de 15 ans, est peut-être de petite taille, surtout pour un défenseur, mais il est capable de jouer efficacement dans les deux sens de la patinoire. Il a démontré de bons instincts offensifs et une bonne première passe à maintes reprises. Cette saison, il poursuit son développement avec les Flyers de Moncton, dans la NBPEIMU18HL, sous l’œil attentif de l’entraîneur-chef John DeCourcey, qui voit en Collette des compétences et des instincts similaires à ceux de Cormier.

Non seulement Collette se rend à la patinoire avec le sourire aux lèvres à tous les jours, mais il cherche toujours à apprendre et s’améliorer. Il représente tout ce qu’il y a de mieux chez un joueur de hockey. Il est aussi détendu en dehors de la patinoire qu’il est calme sur la glace, dans le feu de l’action. Son sang-froid est une qualité qui l’aidera à réussir au prochain niveau.

« Il est très en contrôle », explique DeCourcey. « Il est capable de jouer de manière très rapide parce qu’il voit bien le jeu, garde toujours le contrôle et n’est pas gêné par la pression durant les matchs. »

Collette, qui a grandi en jouant au hockey sur la patinoire de sa cour que son père construit encore chaque année, aime modeler son jeu sur celui d’un autre défenseur de petite taille, Quinn Hughes (Canucks de Vancouver), en raison de sa mobilité et de son QI de hockey élevé. Même si DeCourcey n’hésite pas à souligner les remarquables talents de passeur de son jeune protégé, Collette est surtout fier d’une autre de ses forces qui fera de lui un défenseur très utile, peu importe où sa carrière d’hockeyeur le mènera.

« Diriger des tirs au but est la meilleure partie de mon jeu en ce moment », a-t-il avoué. « Je travaille également sur l’aspect défensif de mon jeu et sur le fait de toujours garder mon bâton sur la glace, afin de pouvoir être plus dur à affronter pour mes adversaires, car beaucoup d’entre eux sont plus grands que moi. »

Bien qu’il soit impossible de prédire l’avenir de Collette au hockey, une chose est certaine : il ne laissera pas sa taille l’empêcher d’atteindre son objectif de jouer un jour dans la LHJMQ. Et au dire de tous, il a le talent, l’éthique de travail et le comportement nécessaires pour y parvenir.

_

Noah Collette

Taille: 5’7’’ | Poids: 141 lbs.

Année de naissance: 8 novembre 2007

Lieu de naissance: Bouctouche, Nouveau-Brunswick

Tir: Gauche