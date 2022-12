Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : Liam Kilfoil

Liam Kilfoil a commencé à jouer au hockey mineur dans son Nouveau-Brunswick natal, notamment avec les Sharks de Port City.

L’an dernier cependant, il a déménagé au sud de la frontière pour porter les couleurs de l’académie Mount St. Charles, un programme de hockey réputé au Rhode Island. Là-bas, le dynamique joueur de centre s’est démarqué avec 49 buts et 133 points en 62 matchs, confirmant son statut en tant que l’un des meilleurs joueurs de 14 ans en Amérique du Nord.

Kilfoil a poursuivi sur sa lancée en 2022-2023, lui qui évolue maintenant au niveau M16 AAA avec les Buffalo Regals, sous la direction de l’entraîneur-chef Kyle Quick. En 25 matchs avec sa nouvelle équipe, le joueur de 15 ans présente des totaux impressionnants de 16 buts et 36 points.

Étant donné qu’il joue une saison fractionnée, qui comprend des vitrines et des tournois les week-ends avec les Regals, l’attaquant se prépare maintenant à entamer la deuxième partie de sa campagne avec les Crimson Knights de Salisbury. Ses parents et lui ont choisi de transférer de Mount St. Charles à l’école du Connecticut afin qu’il puisse jouer contre des adversaires plus âgés. Ce changement devrait contribuer à augmenter sa valeur avant la Séance de sélection de la LHJMQ de l’été prochain, même si elle est déjà très élevée.

Quick décrit Kilfoil comme l’un de ces joueurs qui a tout pour réussir. C’est un leader discret qui rend tout le monde autour de lui meilleur et certains aspects de son jeu vont faciliter sa transition vers le junior majeur.

« Il est toujours du bon côté de la rondelle. C’est un joueur très cérébral et un très bon finisseur autour du filet », explique Quick. « Au prochain niveau, il va générer de l’offensive parce qu’il sait comment créer de l’espace pour lui-même sur la glace. Il est très mobile et il a constamment la rondelle sur son bâton. »

Kilfoil a représenté le Nouveau-Brunswick lors de la première étape de la Coupe LHJMQ 2023 le mois dernier à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et a certainement laissé une forte impression sur les recruteurs présents.

« Lors de la première étape de la Coupe LHJMQ, il a démontré son efficacité dans les trois zones. Défensivement, il est fiable et soutient ses défenseurs en gardant un bâton actif et en s’engageant dans les batailles pour la rondelle. Il peut être utilisé dans toutes les situations par son équipe, que ce soit sur le jeu de puissance, en désavantage numérique ou durant la dernière minute d’un match », a déclaré Justin Blackmore, un recruteur du CSR de la LHJMQ au Nouveau-Brunswick. « Il est excellent pour distribuer la rondelle et crée constamment des occasions de marquer. Il est également fort sur ses patins et efficace en protection de rondelle. »

La combinaison du grand potentiel offensif et de la conscience défensive du joueur de centre fera de Kilfoil un espoir très en demande lors de la prochaine Séance de sélection de la LHJMQ.

_

Liam Kilfoil

Taille : 5’11″ | Poids : 170 lbs

Date de naissance : 21 mars 2007

Lieu de naissance : Quispamsis, Nouveau-Brunswick

Tir : Gauche