Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : Émile Guité

Émile Guité a été identifié comme l’un des meilleurs purs tireurs de disponible à la Séance de sélection 2023 de la LHJMQ l’été prochain. L’ailier de 16 ans décoche un puissant tir qui a donné du fil à retordre à bien des gardiens adverses à sa première année dans la Ligue de Développement du Hockey M18 AAA du Québec.

La recrue a inscrit 26 buts et 48 points en 41 matchs, tout en démontrant un côté physique qui s’est vraiment développé au cours de la dernière saison. La hargne de Guité lui permet de récupérer beaucoup de rondelles et de lutter contre les défenseurs lorsqu’il charge le filet pour obtenir des rebonds. Sa taille, jumelée à ses excellentes habiletés en protection de rondelle, font en sorte qu’il est difficile de l’affronter.

« Émile Guité se démarque depuis le début de sa saison avec les Gaulois de St-Hyacinthe. Il détient un bon flair offensif, lui qui aime décocher des lancers et qui possède un tir vif », explique Katerine Aubry-Hébert, recruteuse du CSR de la LHJMQ. « Il a de bonnes habiletés avec la rondelle et il est responsable défensivement. Guité est utilisé dans plusieurs situations par son entraîneur, notamment en désavantage numérique. Il est travaillant et possède un bon gabarit, ce qui lui permet de gagner la plupart de ses batailles le long des rampes. »

Guité et son coéquipier des Gaulois Caleb Desnoyers, un autre espoir très convoité de la cuvée de 2023, sont revenus des Jeux d’hiver du Canada après avoir aidé Équipe Québec à remporter la médaille de bronze plus tôt cette année. Les deux jeunes hommes ont ensuite concentré leurs efforts sur un long parcours en séries avec St-Hyacinthe et cela a porté fruit puisqu’ils ont remporté la Coupe Jimmy-Ferrari il y a quelques semaines à peine.

Malgré tous ses récents succès, la campagne 2022-2023 de Guité a commencé avec une certaine adversité qu’il a surmonté avec brio grâce à de la résilience et du travail acharné. La réalité était que Guité avait des éléments à améliorer du côté défensif, notamment dans son jeu sans la rondelle et son positionnement. L’entraîneur-chef des Gaulois, Jean-Philippe Sansfaçon, et son personnel ont donc passé beaucoup de temps avec Guité, revoyant plusieurs séquences individuelles tout en lui rappelant constamment que du progrès dans ces domaines permettrait au reste de son jeu de s’améliorer. C’est exactement ce qui s’est passé.

« Il est probablement le joueur le plus coachable que j’ai eu la chance d’entrainer », a admis Sansfaçon. « C’est un gars confiant, qui mange du hockey. Peu importe de qui il s’agit, il sent qu’il peut apprendre de n’importe qui. C’est le style de gars qui va prendre ce qu’il aime de toi et il va le modeler à sa façon. C’est vraiment le fun le côtoyer. »

En plus d’être un bon gars, Guité est concentré et sérieux quand il le faut, tant en classe que sur la patinoire. Désireux de s’améliorer, il est toujours l’un des premiers joueurs sur la glace à l’entraînement. C’est ce genre de professionnalisme qui lui sera utile dans son parcours d’hockeyeur, qui va vraisemblablement franchir une autre étape importante au cours des prochains mois.

_

Émile Guité

Taille : 6’1″ | Poids : 163 lbs

Date de naissance : 31 mai 2007

Lieu de naissance : Chambly, Québec

Tir : Gauche