Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : Caleb Desnoyers

Caleb Desnoyers mange, dort et respire le hockey. Il est énergique, plein de vie et c’est un plaisir de le côtoyer. Très bavard dans le vestiaire, il encourage toujours ses coéquipiers à se dépasser.

La passion de Caleb pour le sport vient du fait qu’il a grandi dans une famille de hockeyeurs et, comme son père, son oncle et son frère aîné Elliot , il a été doté de beaucoup de talent.

C’est un joueur de centre dynamique en zone offensive, où son intelligence, sa vision et son grand sens du hockey lui permettent de repérer ses coéquipiers libres avec une certaine facilité. Cette saison, il est également devenu un excellent finisseur autour du filet. Desnoyers joue efficacement sur 200 pieds, tout en remportant une bonne part de ses mises en jeu.

« Caleb est un centre gaucher en pleine croissance et en plein progression », a remarqué le directeur de la Centrale de recrutement de la LHJMQ, Pierre Cholette. « Il possède un sens du jeu, un sens de l’anticipation ainsi qu’une vision qui sont au-dessus de la moyenne. Il possède un bon tir qu’on aimerait le voir décocher plus fréquemment. Il est un excellent passeur et fabricant de jeu, qui porte attention aux moindres détails. »

Desnoyers vient de terminer sa première saison régulière dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe, la même équipe pour qui son frère Elliot a évolué. Avec une impressionnante récolte de 23 buts et 53 points en 42 matchs, il a terminé comme deuxième meilleur pointeur du circuit à seulement 15 ans.

Caleb a pour objectif de suivre dans les traces de son frère ainé et mentor, Elliot, qui joue actuellement chez les professionnels avec les Phantoms de Lehigh Valley de l’AHL, lui qui a été repêché par les Flyers de Philadelphie en 2020. Caleb y parvient en traçant son propre chemin et en réussissant à forger sa propre identité. Elliot s’est entraîné avec son frère et les Gaulois, à Saint-Hyacinthe, lors de la dernière pause du match des étoiles de l’AHL et leur lien fraternel en plus de leur amour de la compétition étaient évidents.

Alors que Desnoyers a travaillé sur son jeu sans la rondelle ainsi que sur son positionnement dans les trois zones cette saison, il s’est également concentré sur son approche et sur ce qu’il peut contrôler. Son entraîneur-chef avec les Gaulois, Jean-Philippe Sansfaçon, croit fermement que de rester solide entre les deux oreilles est ce qui l’aidera à progresser dans sa carrière.

« Je pense que c’est ça sa mentalité, d’y aller une étape à la fois. Il va y avoir de l’adversité. Pour lui, ça va être d’apprendre là-dedans et de toujours être le meilleur coéquipier possible », a mentionné Sanfaçon. « Il devra continuer à améliorer ses lacunes, mais surtout de se concentrer sur ses forces, et de pas oublier que ce sont elles qui lui ont permis de se rendre au niveau qu’il est. Ce sera important qu’il continue de se concentrer sur ce qu’il peut contrôler, mais je pense qu’il a assez de talent pour s’en sortir. »

Compte tenu de tous les outils qu’il possède, il est facile de comprendre pourquoi Desnoyers sera un ajout précieux, même à court terme, pour l’équipe qui le choisira lors de la Séance de sélection de la LHJMQ de juin prochain.

Caleb Desnoyers

Taille : 6’1″ | Poids : 163 lbs

Date de naissance : 11 avril 2007

Lieu de naissance : Saint-Hyacinthe, Québec

Tir : Gauche