Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : Brady Peddle

Au cours du même été où son frère aîné Tyler espère être choisi à la Séance de sélection 2023 de la LNH, Brady Peddle cherche à obtenir le même résultat lors du Repêchage de la LHJMQ.

Considéré comme l’un des meilleurs espoirs nés en 2007, Brady est sur le point de perpétuer la riche tradition de sa famille dans la LHJMQ.

Contrairement à Tyler, un ailier à caractère offensif des Voltigeurs de Drummondville, Brady est un défenseur polyvalent qui excelle aux deux extrémités de la patinoire. Le jeune homme de 15 ans est mobile, joue avec de la hargne, et son style de jeu physique fait de lui un adversaire difficile à affronter à tous les soirs.

« Brady est un défenseur gaucher doté d’un bon coup de patin, mobile et agile sur ses pieds. Il possède aussi un bon gabarit. Il préconise un style plutôt défensif bien qu’il n’hésite pas à se porter à l’attaque lorsque la situation se présente », explique Pierre Cholette, directeur du Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ. « Il était un rouage important en octobre dernier à la Coupe LHJMQ, alors qu’il endossait les couleurs de la Nouvelle-Ecosse en vue des Jeux du Canada qui auront lieu en février. Il possède un potentiel de développement intéressant, ce qui en fait un espoir de qualité en vue de la prochaine Séance de sélection de la LHJMQ. »

Après avoir joué dans la Ligue de hockey M15 AAA de la Nouvelle-Écosse l’an dernier, Peddle a fait une transition en douceur vers le programme de hockey des Selects de Bishop Kearney, dans l’État de New York, cette saison. Sous la direction de l’entraîneur-chef Shayne Stockton, il continue d’améliorer plusieurs aspects de son jeu, notamment le contrôle des espaces et son positionnement. Durant son court séjour au sud de la frontière, il a prêché par l’exemple et a démontré plusieurs des attributs qui l’aideront à connaître du succès aux prochains niveaux.

« C’est son amour du sport et son éthique de travail. Il cherche toujours à apprendre et il veut toujours jouer, ce qui en dit long, et ça se voit sur la glace », a noté Stockton. « Il donne toujours le meilleur de lui-même, que ce soit pendant les entraînements ou pendant un match. Il faut avoir cet enthousiasme et cela déteint sur ses coéquipiers. »

Peddle est peut-être considéré par beaucoup comme étant un joueur complet, doté d’un large éventail d’habiletés, mais c’est son dynamisme, sa détermination et sa passion qui finiront par le propulser vers les échelons supérieurs de son sport.

_

Brady Peddle

Taille : 6’0″ | Poids : 161 lbs

Date de naissance : 23 mai 2007

Lieu de naissance : Antigonish, Nouvelle-Écosse

Tir : Gauche