Repêchage LHJMQ 2023 | Sous la Loupe : Alex Huang

Alex Huang est un défenseur de nouvelle génération que Joël Perrault, son entraîneur-chef avec les Vikings de St-Eustache, a qualifié de meilleur patineur de la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec cette année. Huang est amusant à regarder et, bien que son jeu ait un potentiel offensif énorme, il est aussi très responsable défensivement.

La recrue de 15 ans originaire de Rosemère a terminé la dernière saison régulière en tant que meilleur pointeur chez les défenseurs de la LHM18AAAQ avec une impressionnante récolte de 40 points en 42 matchs. Un joueur de son âge est rarement capable de produire à ce rythme, mais Perrault n’est pas surpris par la superbe campagne de son jeune espoir parce qu’il possède tous les outils qui mènent au succès.

« Alex a été le quart-arrière des Vikings de St-Eustache cette saison. C’est un défenseur doté d’un excellent coup de patin qui aime s’impliquer dans toutes les situations de jeu », explique Katerine Aubry-Hébert, recruteuse du CSR de la LHJMQ. « Sa vision supérieure à la moyenne lui permet d’être une menace en zone offensive. Il joue avec confiance et distribue bien la rondelle à ses coéquipiers. Huang devra continuer à gagner en force et à améliorer son jeu physique, mais il sera certainement un défenseur à surveiller lors de la prochaine séance de sélection. »

Aux côtés de deux de ses coéquipiers des Vikings, le défenseur a récemment aidé Équipe Québec à remporter une médaille de bronze aux Jeux d’hiver du Canada qui se sont déroulés à l’Île-du-Prince-Édouard. Comme il l’avait fait tout au long de la saison, Huang a su se démarquer face à de très solides adversaires durant tout l’événement.

Avec la Séance de sélection 2023 de la LHJMQ qui arrive à grands pas, Perrault, qui a disputé 96 matchs en carrière dans la LNH, est bien placé pour reconnaître le talent de Huang et les qualités intangibles qui lui permettront d’exceller plus il montera dans les rangs du hockey.

« Il est extrêmement studieux. C’est un gars très intelligent qui obtient de très bonnes notes à l’école et il est très sérieux dans sa façon de faire les choses », a déclaré Perrault. « Il y a une belle maturité dans son jeu et je suis convaincu qu’il va continuer de progresser dans tous les aspects. Je suis pas mal certain qu’il va avoir une super carrière. »

Avec cette approche et la saison qu’il a connue, Huang est exactement le type de défenseur que toutes les équipes aimeraient avoir. Déjà un nom populaire parmi les recruteurs à l’approche du repêchage de juin, il se retrouve probablement au sommet de plusieurs de leurs listes.

Alex Huang

Taille : 6’0″ | Poids : 150 lbs

Date de naissance : 30 juillet 2007

Lieu de naissance : Rosemère, QC

Tir : Droite