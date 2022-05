Repêchage LHJMQ 2022 | Sous la Loupe : Thomas Desruisseaux

Thomas Desruisseaux a terminé sa saison recrue en aidant les Chevaliers de Lévis à atteindre la finale de la Ligue de développement M18 AAA du Québec.

Au cours des séries éliminatoires des Chevaliers, Desruisseaux a obtenu 12 points en 14 matchs et a marqué un but dans chacun des trois premiers matchs de la finale.

Le dynamique attaquant a définitivement poursuivi sur la lancée de sa première saison régulière avec les Chevaliers pendant les séries. Bien qu’il ait dû composer avec plusieurs blessures et qu’il ait été mis au défi physiquement à plus d’une occasion, Desruisseaux a tout de même réussi à produire 12 buts et 23 points en 27 matchs.

L’entraîneur-chef des Chevaliers, Pier-Luc Giguère, est particulièrement fier de son jeune espoir pour son rendement en 2021-2022 car il a été en mesure de trouver des solutions face à l’adversité pour la première fois dans sa jeune carrière d’hockeyeur. Ces expériences ne seront que bénéfiques à mesure que Desruisseaux continue de gravir les échelons.

Le jeune homme de 16 ans est un marqueur naturel qui pense d’abord à l’attaque. Mais il a également beaucoup travaillé sur sa vigilance défensive, pour devenir un joueur plus complet, dont le style de jeu s’adaptera mieux aux niveaux supérieurs.

« Thomas est très rapide dans les espaces restreints pour générer des chances de marquer, se libérer et créer de l’espace entre lui et le joueur qui le pourchasse », a expliqué Giguère. « Il a un très bon sens du jeu. Avec la rondelle, il est très rapide en changement de direction. »

Ce sont peut-être les prouesses offensives de Desruisseaux qui font de lui un candidat de choix pour le repêchage de la LHJMQ de cet été, mais ce sont les efforts qu’il déploie en dehors de la glace pour devenir le meilleur joueur possible qui le distinguent réellement de ses pairs. Il prend bien soin de lui et ne laisse rien au hasard lorsqu’il s’agit de se donner la meilleure chance de réussir.

« C’est sa passion pour le hockey et son désir d’apprendre », a dit Giguère pour expliquer ce qui rend Desruisseaux si spécial. « Il aime tellement ça et il veut tellement s’améliorer. »

Le talent, combiné à une solide éthique de travail, représente une recette pour le succès qui va beaucoup aider Desruisseaux à réaliser ses plus grands rêves, à commencer par jouer au niveau junior majeur.

_

Thomas Desruisseaux

Taille : 6’0″ | Poids : 148 lbs.

Date de naissance : 10 mars 2006

Lieu de naissance : Lévis, Québec

Tir: Gauche