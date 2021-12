Repêchage LHJMQ 2022 | Sous la Loupe : Lincoln Waugh

Il est encore tôt, mais Lincoln Waugh suscite beaucoup d’attention dans les Maritimes à sa première saison au niveau M18 AAA avec les Knights de Charlottetown.

Bien qu’il ne soit pas le joueur le plus grand ou le plus intimidant physiquement sur la glace, le jeune homme de 15 ans est un défenseur talentueux et dynamique, capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, que tout le monde surveillera de près en vue du repêchage de la LHJMQ en juin 2022.

Waugh a inscrit six buts et 14 points en 17 matchs cette saison, des chiffres impressionnants pour un défenseur de première année. Avec son jeu, il démontre déjà qu’il peut être à la fois un producteur offensif constant et un défenseur fiable.

« La première chose que l’on voit avec Lincoln, c’est qu’il vient à la patinoire tous les jours pour s’améliorer et qu’il adore jouer au hockey », a expliqué Luke Beck, l’entraîneur-chef des Knights. « Il travaille toujours sur certains aspects de son jeu, qu’il s’agisse du côté défensif de la rondelle ou pour mieux contrôler ses écarts, tout en continuant à développer ses points forts. »

Les Knights ont vu plusieurs bons défenseurs évoluer dans leur programme au cours des dernières années. Beck voit chez Waugh les mêmes qualités qui ont fait de Luke Coughlin, ancien défenseur des Knights, le quatrième choix au total de l’Océanic de Rimouski lors de la séance de sélection de la LHJMQ de l’an dernier.

Beck et son personnel ont tout de suite identifié Waugh comme étant un joueur d’âge bantam qu’ils voulaient recruter. Ils le voyaient capable de remplir le même rôle que Coughlin au sein de leur équipe et il a certainement répondu aux attentes jusqu’à présent.

Waugh vient d’une famille de travailleurs acharnés, et il apporte cette mentalité à l’aréna à tous les jours. Même s’il est une recrue avec les Knights, il a un grand impact sur sa nouvelle équipe, tant sur la glace qu’en dehors de celle-ci. Beck croit que Waugh possède tous les outils pour réussir au hockey et dans la vie.

« Lorsque vous évaluez des jeunes joueurs de hockey, vous recherchez trois choses : le talent, le caractère et la volonté de s’améliorer. Lincoln répond à ces trois critères pour moi », a dit Beck. « C’est un jeune formidable qui veut se mettre au défi et qui comprend les concepts de jeu en équipe, ce que l’on ne voit pas souvent à ce niveau. »

L’efficacité de Waugh ainsi que sa capacité à compléter des jeux avec facilité sur la glace vont certainement le faire remarquer à l’approche du Repêchage 2022 de la LHJMQ.

_

Lincoln Waugh

Taille : 5’11 » | Poids : 165 lbs.

Date de naissance : 17 avril 2006

Lieu de naissance : Wilmot Valley, Î.-P.-É.

Tir : Gauche