Repêchage LHJMQ 2022 | Sous la Loupe : Justin Poirier

Les marqueurs naturels sont rares de nos jours.

Il s’agit de joueurs dotés d’un grand sens du hockey, capables de trouver tous les espaces libres en zone offensive, même face à de la pression défensive, afin de se placer en position optimale pour marquer.

Et lorsqu’ils en ont l’occasion, leur tir est prolifique et déjoue souvent le gardien de but adverse.

Justin Poirier cadre certainement avec cette description, et il remplit le filet sur une base régulière avec les Grenadiers de Châteauguay cette saison. À sa première année au niveau M18 AAA, le jeune homme de 15 ans mène la ligue avec 26 buts et 39 points à ses 27 premiers matchs. Son superbe tir du poignet est rapide et précis, ce qui fait de lui un joueur à surveiller en vue de la prochaine Séance de sélection de la LHJMQ.

« Justin est un attaquant de puissance avec un lancer vraiment au-dessus de la moyenne », a mentionné Éric Lecompte, entraîneur-chef des Grenadiers. « C’est un marqueur naturel et c’est son premier atout, en plus de l’offensive qu’il peut amener. On dirait que la rondelle est toujours sur sa palette au bon moment. »

Lecompte s’assure aussi de souligner la personnalité dynamique de Poirier. Son énergie est contagieuse, et il apporte beaucoup de plaisir et de fous rires dans le vestiaire.

Il n’est pas surprenant que Poirier admire Alexander Ovechkin, possiblement le plus grand buteur que la LNH ait jamais connu. Mais ce n’est pas le célèbre tir de ce dernier que le natif de Salaberry-de-Valleyfield admire le plus chez lui.

« Je trouve qu’il ne marque pas toujours des buts sur l’avantage numérique avec son one-timer, mais il va se positionner en avant du filet et il ramasse des points comme ça », a expliqué Poirier. « Mais aussi on peut le voir évoluer en désavantage numérique parfois, il bloque des tirs et se sacrifie pour son équipe, malgré son âge. »

Poirier a cependant la chance d’avoir un très bon modèle plus près de chez lui et qui s’adonne à être son frère aîné. Jérémie Poirier est un défenseur qui dispute présentement sa quatrième saison avec les Sea Dogs de Saint John et qui a été sélectionné en troisième ronde du Repêchage 2020 de la LNH par les Flames de Calgary.

C’est Jérémie qui a appris à Justin comment patiner alors qu’il avait quatre ans. Depuis, leur passion pour le hockey n’a jamais cessée. Le rêve de Justin Poirier est de suivre les traces de son frère en poursuivant sa carrière dans la LHJMQ, et sa plus grande force va certainement lui servir à atteindre cet objectif.

_

Justin Poirier

Taille : 5’7″ | Poids : 179 lbs.

Date de naissance : 4 septembre 2006

Lieu de naissance : Salaberry-de-Valleyfield, Québec

Tir : Droite