Repêchage LHJMQ 2022 | Sous la Loupe : Julien Lanthier

Depuis ses débuts dans le bantam aves les Seigneurs de Mille-Îles, Julien Lanthier est étiqueté comme étant un défenseur élite.

À sa première année à ce niveau, il s’est mesuré à des joueurs qui étaient, pour la plupart, âgés d’un an de plus que lui et il a excellé. Même s’il n’a pas joué un seul match en raison de la pandémie l’an dernier, le jeune homme de 16 ans a tout de même dépassé les attentes élevées qui avaient été placées sur lui lors de sa première saison au niveau M18 AAA avec les Vikings de Saint-Eustache.

Compte tenu de sa forte première impression, Lanthier a le potentiel d’être l’un des premiers choix lors du Repêchage LHJMQ cet été.

« C’est un défenseur extrêmement doué, autant offensivement que défensivement », a expliqué l’entraîneur-chef des Vikings, Joël Perrault. « Il peut jouer dans n’importe quelle situation. Il est vraiment dominant dans n’importe quel aspect du jeu. C’est un jeune qui se distingue par son calme et son intelligence sur la glace et comment il bouge la rondelle. »

Lanthier possède les qualités d’un défenseur moderne. Il se démarque à l’offensive, comme en témoignent ses 33 points en 40 matchs cette saison, mais il est également fiable défensivement, parce qu’il a la vitesse nécessaire pour revenir rapidement dans sa propre zone et stopper les jeux.

En dehors de la glace, il est tout aussi calme que sur la patinoire. Perrault attribue la progression rapide de Lanthier depuis qu’il s’est joint aux Vikings au travail acharné qu’il fournit tous les jours à l’entraînement. Le fait qu’il n’ait pas besoin d’être poussé et qu’il soit réceptif aux conseils font qu’il est très agréable à entraîner. Perrault et son équipe travaillent toujours avec lui sur sa prise de décision sous pression et sur sa rapidité d’exécution.

L’entraîneur ne doute pas que son joueur connaîtra une carrière prolifique dans le junior majeur.

« Il est assez mature pour bien s’adapter au prochain niveau », a dit Perrault. « Je pense que ça va être un défenseur qui sera éventuellement considérer comme un joueur de première paire dans n’importe quelle équipe. [Il est quelqu’un] qui peut diriger l’avantage numérique, qui joue beaucoup de minutes et qui est un bon patineur. Ça va être un général à la ligne bleue dans quelques années. »

Avec 13 ans d’expérience dans le hockey professionnel comme joueur, dont près de 100 matchs dans la LNH avec trois équipes différentes, Perrault sait ce qu’il faut pour connaître du succès au plus haut niveau. C’est ce qui donne encore plus de poids à ses éloges de Lanthier.

_

Julien Lanthier

Taille : 5’11 » | Poids : 158 lbs.

Date de naissance : 6 février 2006

Lieu de naissance : Saint-Eustache, Québec

Tir : Gauche