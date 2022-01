Repêchage LHJMQ 2022 | Sous la Loupe : Félix Lacerte

Grâce à ses instincts offensifs impressionnants, Félix Lacerte se démarque à sa première saison au niveau M18 AAA avec les Estacades de Trois-Rivières.

Son solide rendement jusqu’à présent en 2021-2022 a fait de lui l’un des 33 joueurs ayant reçu une cote de « A » dans le classement initial du Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ en vue du repêchage de juin.

Avec 13 buts et 27 points à ses 24 premiers matchs, Lacerte se retrouve présentement à égalité au 14e rang dans la course au meilleur pointeur de la LHM18AAAQ. La recrue se distingue par son tir rapide et précis, ainsi que sa facilité à amener la rondelle au filet.

« Il a plusieurs qualités offensives et il est capable marquer des buts », a dit l’entraîneur-chef des Estacades, Rémi Royer, au sujet du patineur de 15 ans. « Il est capable de s’en sortir lorsqu’il fait face à de la pression, il garde les jeux en vie et il créé des chances de marquer en zone offensive. »

Connaissant la passion de Lacerte pour le hockey, il n’est pas surprenant qu’il connaisse du succès dans son sport préféré. De nos jours, la plupart des jeunes ont un téléphone cellulaire, mais pas Lacerte. Il préfère jouer ou regarder du hockey plutôt que de défiler sur les médias sociaux ou de regarder la télévision et jouer aux jeux vidéo.

Royer admet qu’il est difficile de tenir le jeune espoir à l’écart de la patinoire et qu’il le voit souvent dans les gradins, comme spectateur, à d’autres matchs en ville.

« Il aime regarder d’autres joueurs et apprendre d’eux », a expliqué Royer. « Ça lui permet de comprendre ce qu’il doit ajouter à son jeu et comment il peut s’améliorer. C’est un plaisir de diriger des joueurs comme lui parce qu’il adore jouer et passer du temps avec ses coéquipiers. »

Même si Lacerte attire l’attention pour toutes les bonnes raisons, Royer est bien conscient que son avenir dans le hockey junior et au plus haut niveau n’est pas garanti. Il doit continuer à perfectionner toutes les facettes de son jeu s’il veut continuer à gravir les échelons.

La bonne nouvelle, c’est que Lacerte a beaucoup de talent à exploiter et que ses habiletés feront de lui un joueur très convoité lors du repêchage de cet été.

_

Félix Lacerte

Taille : 5’8.5″ | Poids : 138 lbs.

Date de naissance : 14 juin 2006

Lieu de naissance : Trois-Rivières, Québec

Tir : Gauche