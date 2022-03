Repêchage LHJMQ 2022 | Sous la Loupe : Émile Beaunoyer

Après n’avoir disputé seulement que 13 parties au cours des deux dernières saisons au niveau M16 AAA, le gardien Émile Beaunoyer a déjà joué 20 parties pour l’Albatros du Collège Notre-Dame cette saison dans ce qui est sa campagne recrue au niveau M18 AAA.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens du Québec nés en 2006 en vue du Repêchage LHJMQ de cet été, le jeune homme de 15 ans fait déjà bonne impression dans la Ligue M18 AAA du Québec.

Beaunoyer prend son métier très au sérieux et il est motivé et déterminé à s’améliorer, tant sur la glace que hors de celle-ci. Bien qu’il soit doté d’un grand talent naturel, ce sont ses qualités intangibles qui le distinguent réellement des autres gardiens de but de son groupe d’âge.

« Sur la glace, Émile est un gardien de but vraiment compétitif », a expliqué l’entraîneur-chef de l’Albatros, Mike Maclure. « C’est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il lit bien les situations de jeu et il voit bien ce qui se déroule devant lui. »

Parlant de sa combativité, Beaunoyer, qui excelle également au baseball, se montre à la hauteur lorsqu’il affronte les meilleures équipes ou se mesure aux adversaires les plus redoutables.

Beaunoyer s’est joint aux Albatros après avoir été retranché par les Cantoniers de Magog, avec qui il a perdu sa place au profit d’un autre gardien très prometteur en Louka Cloutier. Lorsque Maclure a appris la nouvelle, il a sauté sur l’occasion de le réclamer.

Depuis, l’entraineur-chef des Albatros et son personnel travaillent avec Beaunoyer sur la gestion de ses mouvements dans le filet. L’une de ses qualités est qu’il aime défier les tireurs, alors il travaille à mieux contrôler ses mouvements latéraux et à choisir le bon moment pour être agressif. L’adolescent consacre également beaucoup de temps à pratiquer le maniement de rondelle autour de son filet.

Maclure croit que la mentalité et le dynamisme de Beaunoyer lui permettront de continuer à réussir dans les plus hauts niveaux du sport.

« Il va toujours continuer de progresser parce que c’est un passionné de hockey, parce qu’il est à l’écoute et parce qu’il adore relever les défis », a expliqué l’entraineur-chef.

La valeur de Beaunoyer est en hausse, et de plus en plus de personnes commencent à le remarquer à l’approche du repêchage. S’il continue à s’améliorer, les possibilités semblent illimitées pour un gardien qui possède déjà une boite à outils bien remplie.

_

Émile Beaunoyer

Taille : 5’9″ | Poids : 161 lbs.

Date de naissance : 11 octobre 2006

Lieu de naissance : Drummondville, Québec

Attrape : Gauche