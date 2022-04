Repêchage LHJMQ 2022 | Sous la Loupe : Éliot L’Italien

Éliot L’Italien a parcouru beaucoup de chemin depuis qu’il a été finaliste au Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec en 2018-2019.

Durant son ascension dans les rangs du hockey mineur, le jeune homme de 16 ans a toujours été parmi les meilleurs joueurs de son équipe. Maintenant, il est sur le point d’être l’un des premiers choix du repêchage de la LHJMQ de cet été.

Le polyvalent attaquant a inscrit 17 buts et 32 points en 39 matchs cette saison dans la catégorie M18 AAA avec le Blizzard du Séminaire St-François. Il a montré qu’il pouvait avoir un impact dans les deux sens de la patinoire et, bien que sa production offensive n’égale pas celle des autres joueurs de la ligue, il fait de nombreuses choses pour aider son équipe à gagner tous les soirs.

« C’est un joueur très complet », a dit l’entraîneur-chef du Blizzard, Frédéric Parent. « Il a un coup de patin très explosif pour quelqu’un avec son gabarit. Défensivement, pour son âge, il est très mature et presque impeccable. Il utilise très bien son bâton et il est physique aussi. Il prend beaucoup soin de sa zone. »

Parent décrit L’Italien comme étant calme et posé. C’est quelqu’un qui est proche de ses coéquipiers et toujours prêt à donner un coup de main, notamment aux préposés à l’équipement de l’équipe. Il est également très humble et poli, il n’est donc pas étonnant qu’il ait été nommé adjoint au capitaine cette saison.

Le personnel d’entraîneurs travaille avec L’Italien afin d’améliorer son rendement offensif. Ils travaillent sur son maniement de la rondelle, à développer des mains plus rapides et à être capable de tirer dans plus de situations de jeu.

Parce qu’il possède un grand souci du détail, Parent aime comparer L’Italien à nul autre que Patrice Bergeron et Sean Couturier. Il a également une excellente attitude et une bonne approche, ce qui seront les clés de son succès au prochain niveau.

« Il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent. Mais pour te rendre vraiment loin, il faut mettre l’emphase sur les détails, et Éliot est comme ça », a expliqué Parent. « Les petits détails sont là ; c’est un gars d’équipe, il a une attitude irréprochable et il travaille fort tout le temps. »

Si une équipe est à la recherche d’un attaquant très efficace dans les deux sens de la patinoire au repêchage, avec un potentiel encore inexploité et des qualités de leadership intangibles, L’Italien devrait certainement figurer au haut de leur liste.

_

Éliot L’Italien

Taille : 6’1″ | Poids : 185 lbs.

Date de naissance : 23 mars 2006

Lieu de naissance : L’Ancienne-Lorette, Québec

Tir: Droite