Repêchage LHJMQ 2022 | Sous la Loupe : Christophe Beaudoin

Christophe Beaudoin a peut-être raté sa dernière saison au niveau M16 AAA en raison de la pandémie l’an dernier, mais il a tout de même fait de gros progrès lors de sa campagne recrue au niveau M18 AAA en 2021-2022.

En tant que membre de l’Intrépide de Gatineau, Beaudoin n’a fait qu’exceller cette saison, ce qui fait de lui un joueur à surveiller en vue du Repêchage LHJMQ de cet été.

Le fait de jouer aux côtés de deux autres défenseurs prometteurs de 15 ans, Vincent Murray et Hugo Boucher, ainsi que de Marek Legault et Alexis Fahey, deux talentueux attaquants de première année, a été bénéfique pour son développement.

Le jeune défenseur avec un solide coup de patin possède également un bon tir et prend le perfectionnement de ses habiletés très au sérieux. Bien que Beaudoin ait bien progressé cette saison, il continue de travailler fort avec le personnel d’entraîneurs à Gatineau pour améliorer plusieurs aspects de son jeu.

« Avec Christophe, on met l’emphase sur son jeu sans la rondelle, sur des situations à un contre un, et sur l’aspect physique de son jeu », a expliqué l’entraîneur-chef de l’Intrépide, Martin Lafleur. « C’est un joueur qui aime ça mettre les efforts de plus, qui aime s’améliorer. Il vient nous voir pour demander des exercices supplémentaires ou des conseils. »

En dehors de la glace, Beaudoin reste discret et se concentre sur la tâche à accomplir. Il n’est peut-être pas le joueur le plus vocal dans le vestiaire, mais il donne plutôt l’exemple par ses actions.

« C’est un joueur qui est quand même assez réservé mais il commence à sortir de sa coquille un petit peu plus », a mentionné Lafleur. « Il est apprécié de ses coéquipiers parce qu’il suit nos consignes et fait les choses qu’il a à faire pour devenir le meilleur joueur possible. »

Beaudoin possède toutes les qualités d’un défenseur moderne, ce qui signifie qu’il continuera d’attirer l’attention avant le repêchage. Mais, comme Lafleur s’empresse de le souligner, beaucoup de choses peuvent encore arriver et rien n’est garanti, peu importe le talent d’un joueur.

Lafleur reconnaît tout de même que, si Beaudoin continue à démontrer la bonne attitude et son désir de s’améliorer, il connaîtra du succès. La clé est de rester dans le moment présent et de continuer à suivre le chemin qu’il a emprunté jusqu’ici.

_

Christophe Beaudoin

Taille : 6’1″ | Poids : 176 lbs.

Date de naissance : 5 août 2006

Lieu de naissance : Gatineau, Québec

Tir : Droite