Repêchage LHJMQ 2022 | Sous la Loupe : Alexis Bernier

Si Alexis Bernier est sélectionné au Repêchage LHJMQ de cet été, il suivra dans les traces de son père, David, qui a joué cinq saisons dans la ligue entre 1993-1999.

Étant donné l’enthousiasme qui entoure le défenseur de 15 ans, il ne fait pratiquement aucun doute qu’il franchira avec succès la prochaine étape de sa carrière de joueur de hockey.

Bernier est un défenseur responsable aux deux bouts de la patinoire qui possède un certain potentiel offensif. Il vient tout juste de terminer sa campagne recrue au niveau M18 AAA avec un total de quatre buts et 13 points en 36 matchs avec les Gaulois de St-Hyacinthe.

« C’est un joueur très intelligent sur la patinoire », a dit l’entraîneur-chef des Gaulois, Marc-André Ronda. « Sa plus grande force, c’est sa vision du jeu. C’est un défenseur qui aime se porter à l’offensive et qui prend fierté à exceller défensivement aussi. »

Bernier s’est joint aux Gaulois après avoir passé trois ans avec le Vert et Noir du programme d’hockey de l’école secondaire Fadette, à St-Hyacinthe. Il est super apprécié de ses coéquipiers, il est dédié à son sport, il a une grande volonté d’apprendre, une excellente éthique de travail et une grande motivation de s’améliorer.

Ronda n’hésite pas à souligner que Bernier est une pièce importante de son équipe et qu’il contribue grandement à son succès puisqu’on compte sur lui dans toutes les situations de jeu; que ce soit à forces égales, en avantage numérique ou pour tuer les pénalités. Une partie du développement de Bernier avec les Gaulois consiste à s’assurer qu’il peut affronter les meilleurs joueurs de l’équipe adverse à chaque match.

Ronda n’a aucun doute que le défenseur possède tous les outils pour exceller au niveau junior majeur.

« Il connaitra du succès grâce à sa capacité à s’adapter rapidement, son niveau de jeu supérieur et son intelligence sur la glace. Il devient de plus en plus fort physiquement aussi, donc il est difficile à affronter », a expliqué Ronda.

Il semblerait que quelques-uns des joueurs des Gaulois seront populaires lors du repêchage de juin, et le nom de Bernier pourrait très bien être prononcé dès le début de la séance de sélection.

_

Alexis Bernier

Taille : 6’0″ | Poids : 159 lbs.

Date de naissance : 21 juin 2006

Lieu de naissance : St-Valérien-de-Milton, Québec

Tir: Droite