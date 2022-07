Repêchage LHJMQ 2022 | Résumé de la première ronde

Tomas Lavoie atterrit chez les Eagles du Cap-Breton avec le tout premier choix du Repêchage LHJMQ 2022 présenté par Fenplast

La première ronde de la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ présentée par Fenplast a laissé place à de nombreux développements intéressants. À la fin de la soirée, quatre échanges avaient été effectués et 18 joueurs ont été accueillis au sein de la grande famille de la LHJMQ, soit dix attaquants, sept défenseurs et un gardien de but.

En sélectionnant au tout premier rang pour la première fois de leur histoire, les Eagles du Cap-Breton ont fait du défenseur Tomas Lavoie le premier joueur à inscrire son nom au tableau. L’arrière a fait tourner bien des têtes avec le Collège Esther-Blondin cette saison. Il a récolté 21 points en 36 matchs, combinant son gabarit (6’3″, 190 lbs) à son superbe coup de patin. Ses habiletés, son intelligence et son leadership – qui rappellent le premier choix au total de 2020, Tristan Luneau – font de lui un espoir de premier plan et une pièce maîtresse pour une équipe des Eagles qui fait ses premiers vers un retour en séries.

Les Tigres de Victoriaville se sont tournés vers le filet avec le deuxième choix, en choisissant le gardien de but Gabriel D’Aigle des Gaulois de Saint-Hyacinthe. L’un des plus jeunes joueurs disponibles au repêchage – il n’aura pas 16 ans avant le 21 novembre – D’Aigle en a impressionné plus d’un par sa taille et son athlétisme. La plupart des recruteurs ont complimenté la qualité de ses déplacements ainsi que sa combativité au sein d’une solide équipe des Gaulois la saison dernière. D’Aigle devient le gardien choisi le plus tôt au repêchage de la LHJMQ depuis que Maxime Daigneault a été réclamé au premier rang en 2000.

Les Saguenéens de Chicoutimi ont choisi l’ailier Maxim Massé en troisième position, espérant ainsi pouvoir compter sur un solide buteur pour les prochaines années. Grâce à ses habiletés, particulièrement dans la circulation dense, et à sa persévérance, Massé a terminé au deuxième rang pour le nombre de buts chez les recrues des rangs M18 AAA du Québec. L’attaquant de 6’0’’ de l’Albatros du Collège de Notre-Dame a terminé la saison régulière avec 43 points en 40 matchs.

Le Drakkar de Baie-Comeau a choisi l’un des joueurs les plus dynamiques au quatrième rang, en mettant la main sur l’ailier des Grenadiers de Châteauguay, Justin Poirier. Du haut de ses 5’6″, Poirier a utilisé ses instincts naturels et son tir dévastateur pour inscrire 33 buts et 49 points en 37 matchs. Il n’a fait qu’impressionner lors d’événements clés, terminant deuxième au classement des marqueurs du Challenge M18 AAA et premier à la Coupe LHJMQ. Ne laissez pas la taille du jeune homme vous tromper ; le jeu de Poirier possède sa part de mordant, tant au niveau des mises en échec que de la production offensive.

Le premier joueur né dans les Maritimes a été choisi au cinquième rang lorsque l’Océanic de Rimouski a choisi le défenseur des Flyers de Moncton, Spencer Gill, pour son grand potentiel et son expérience de championnat. Grâce à ses aptitudes avec son bâton et avec la rondelle, Gill a démontré sa capacité à prendre de bonnes décisions lors de sorties de zone et son bon positionnement en jouant un rôle important durant le championnat de la Coupe Telus 2022 des Flyers. Avec un gros gabarit et un bon coup de patin, Gill devrait être un joueur clé parmi les défenseurs de la LHJMQ pour les années à venir.

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont ajouté à leur meute en prenant l’ailier Bill Zonnon au sixième rang. Fort patineur en ligne droite, solide en possession de rondelle, Zonnon était considéré comme un potentiel choix de deuxième tour au repêchage de cette année. Cependant, une série de matchs impressionnants à la Coupe LHJMQ et un potentiel au-dessus de la moyenne ont fait de Zonnon non seulement un futur favori des partisans, mais un attaquant fiable qui s’amène dans la région de l’Abitibi pour plusieurs saisons.

Les @HuskiesRn utilisent le sixième choix pour sélectionner l'attaquant Bill Zonnon, lui qui a disputé la saison dernière au Northwood Prep School! #RepechageLHJMQ | @fenplast — LHJMQ (@LHJMQ) July 4, 2022

Les Mooseheads d’Halifax ont misé sur un talent local – bien qu’il s’agisse d’un espoir qui jouait à 2000 km de là – lorsqu’ils ont utilisé le septième choix pour choisir le défenseur Owen Phillips. Originaire de Hammonds Plains, en Nouvelle-Écosse, Phillips a démontré ses excellentes aptitudes offensives et a perfectionné sa capacité déjà supérieure à la moyenne à distribuer la rondelle en récoltant 32 aides en 55 matchs en Pennsylvanie la saison dernière. Sa capacité à prendre de bonnes décisions dans toutes les situations a fait de lui un joueur clé là-bas.

L’une des caractéristiques de l’organisation de l’Armada de Bainville-Boisbriand au fil des ans est sa capacité à développer de solides attaquants qui excellent dans les deux sens de la patinoire. En choisissant le centre Eliot Litalien avec le huitième choix, le club a obtenu un joueur aussi responsable que fort physiquement, qui a également produit un impressionnant total de 33 points en 39 parties avec le Séminaire Saint-François. Particulièrement solide lors des séries, Litalien possède déjà plusieurs des caractéristiques que les recruteurs professionnels recherchent.

Le talent des Maritimes a continué d’être à l’ordre du jour pour l’Océanic de Rimouski, qui a conclu une entente avec les Voltigeurs de Drummondville pour faire du centre Quinn Kennedy des Macs d’Halifax le neuvième choix au total. Considéré comme l’un des meilleurs espoirs de l’Est du Canada depuis des mois, Kennedy fait preuve de créativité et prend de bonnes décisions chaque fois qu’il traverse la ligne bleue. Son style de jeu dynamique et compétitif, en plus de son calme et sa confiance avec la rondelle, ont fait de lui une puissance chez les Macs, où il a obtenu 41 points en 33 matchs.

Pour compléter les dix premières sélections du repêchage de cette année, le Drakkar de Baie-Comeau est revenu au micro pour prendre le défenseur Julien Lanthier des Vikings de St-Eustache. Très peu d’arrières dans la cuvée de cette année ont la même confiance avec la rondelle que Lanthier, qui a mené tous les défenseurs recrues au chapitre des points dans les rangs M18 AAA du Québec. Un excellent mélange d’éthique de travail et de calme a permis à Lanthier, 5’11 », de récolter 33 points en 40 matchs et de se retrouver dans la partie supérieure des meilleurs pointeurs à sa position.

Les Eagles du Cap-Breton ont utilisé le deuxième de leurs trois choix de première ronde pour acquérir un talent de la Nouvelle-Écosse en retirant l’ailier William Shields du tableau avec le 11e choix. Le joueur originaire de Falmouth a évolué avec les Selects de Bishop Kearney la saison dernière, où il a marqué de deux façons : tôt et souvent. Avec 62 buts et 114 points en 79 matchs au total, Shields a démontré son excellent tir et ses solides instincts avec la rondelle, deux aspects dont les Eagles espèrent pouvoir profiter pour relancer leur production offensive.

De retour pour leur deuxième sélection de la soirée, les Saguenéens de Chicoutimi ont choisi le centre Sacha Boisvert avec le 12e choix au total. Avec le programme de Mount Saint-Charles Academy, en Nouvelle-Angleterre, Boisvert a trouvé le fond du filet 51 fois en 56 matchs. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants au repêchage de cette année, Boisvert a démontré une superbe capacité d’adaptation en excellant à la Coupe LHJMQ de Blainville ce printemps.

Un autre échange lors du repêchage a permis d’envoyer le 13e choix au total aux Eagles du Cap-Breton. Ces derniers ont utilisé la sélection pour réclamer le centre Thomas Desruisseaux. Une combinaison de blessures et de changements de rôle au sein d’une équipe de Lévis composée de vétérans a mené à des statistiques qui, pour Desruisseaux, n’étaient pas aussi élevées que celles auxquelles il était habitué. Cependant, lorsqu’il était dans l’alignement, il excellait, faisant preuve d’un esprit de compétition qui le rendait difficile à affronter soir après soir.

À la suite d’une série de transactions, les Wildcats de Moncton ont rejoint les équipes qui choisissent en première ronde lorsque, au 14e rang, ils ont fait du défenseur Adam Fortier-Gendron leur premier choix de l’encan. Bénéficiant d’un statut exceptionnel pour rejoindre les rangs M18 AAA québécois en 2020, bien qu’il n’ait pas pu disputer de rencontres en raison de la pandémie, Fortier-Gendron a largement répondu aux attentes au cours de la saison dernière. Il s’est bâti une réputation d’adversaire difficile à affronter qui a démontré un niveau de maturité et de solides habiletés avec la rondelle qui ont fait réagir bien des recruteurs.

Le 15e choix appartenait à l’Océanic de Rimouski, qui a utilisé son troisième choix de premier tour sur le défenseur du Collège Notre-Dame Anthony Paré. Toujours désireux de toucher à la rondelle, Paré a passé une bonne partie de la saison dernière à raffiner ses habiletés offensives. Lorsqu’il n’essayait pas de distribuer la rondelle à ses coéquipiers prêts à marquer des buts, il utilisait son solide coup de patin pour livrer la marchandise lui-même.

Un autre échange a précédé le 16e choix de la soirée. Lorsque la poussière est retombée, Chicoutimi avait en main son troisième choix de la première ronde et en a profité pour choisir le défenseur Xavier Veilleux. Déjà un leader au sein de son équipe du Séminaire Saint-Francois, Veilleux présente un style de jeu responsable dans les trois zones. Son maniement de rondelle, son excellent tir et sa capacité à décocher ce tir quand il le faut, ont fait de lui le deuxième meilleur marqueur chez les défenseurs des rangs M18 AAA du Québec la saison dernière.

Les Foreurs de Val-d’Or se sont joints à l’action en choisissant le centre Nathan Brisson au 17e rang. Les recruteurs ont été impressionnés par la capacité de Brisson à prendre de bonnes décisions et à porter une attention particulière aux détails, tout en excellant sur 200 pieds. Le type de joueur que beaucoup considèrent comme étant le rêve de tout entraîneur, Brisson a été en mesure d’accumuler 32 points en 39 matchs avec Saint-Eustache.

La première ronde s’est terminée par une équipe qui s’est habituée à sélectionner au cours de la soirée. Le quatrième choix des Saguenéens, et 18e au total, était l’attaquant Jeremy Leroux. Un patineur explosif de 5’8″, Leroux a impressionné les recruteurs avec ses 37 buts et 75 points en 54 matchs en tant que plus jeune joueur de sa formation du Collège Stanstead. Classé comme étant un joueur de centre, l’une de ses meilleures aptitudes est sa capacité à jouer efficacement à l’aile gauche en tant que droitier.

Les rondes 2 à 14 de la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ ont lieu le mardi 5 juillet, à compter de 9h HE/10h HA.