Repêchage LHJMQ 2021 présenté par Fenplast | Résumé de la première ronde

L’édition 2021 du Repêchage de la LHJMQ présenté par Fenplast et la deuxième qui se déroule en mode virtuel en raison de la pandémie de la COVID-19. Cependant, cela n’a rien enlevé à la réalité d’un avenir solide qui s’est bâti autour des 20 jeunes hommes réclamés dans le cadre du premier tour de la séance de sélection vendredi soir. Au total, 12 attaquants, sept défenseurs et un gardien ont été sélectionnés à cette occasion.

Détenteur du premier choix pour la première fois depuis sa saison inaugurale en 2012, le Phoenix de Sherbrooke a sélectionné le joueur de centre Ethan Gauthier. Présenté comme le meilleur espoir de sélection par la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ, Gauthier a disputé sa dernière saison complète chez les moins de 15 ans, où il a amassé 40 points en 23 matchs. Joueur responsable et très enseignable, Gauthier a impressionné les recruteurs par sa vitesse et son travail dans les trois zones, malgré son expérience chez les moins de 18 ans au sein de l’organisation des Cantonniers de Magog. Son potentiel comme joueur percutant est évident.

Grâce à une transaction réalisée plus tôt cette semaine, les Voltigeurs de Drummondville ont grimpé au deuxième rang pour y aller du premier de leurs quatre choix de la soirée, soit l’ailier Tyler Peddle. Originaire de Saint Andrews en Nouvelle-Écosse, Peddle et son tir laser ont pris d’assaut les rangs secondaires américains avec la formation Shattuck St Marys, trouvant le fond du filet 31 fois en 47 rencontres. Il a aussi ajouté 15 aides tout en développant son jeu dans les trois zones au cours de la dernière saison. De l’avis de tous, il était le meilleur joueur disponible issu des Maritimes et il a été réclamé là où on l’attendait.

Au troisième rang, le Drakkar de Baie-Comeau, qui détenait un autre choix de premier tour, a ajouté une autre pierre à leur fondation en réclamant le joueur de centre Vincent Collard. Reconnu pour bien travailler à l’attaque et en défensive et solide sur les mises en jeu, le patineur est originaire de Chicoutimi, mais n’a pas eu l’occasion de jouer pour les Élites de Jonquière. Joueur qui a amassé un point par match à sa dernière saison chez les moins de 15 ans, Collard a démontré qu’il est prêt à faire des sacrifices offensifs pour que son équipe garde la possession de la rondelle. Au sein d’une équipe du Drakkar qui compte s’améliorer dans les trois zones, avec un désir de compter sur un catalyseur offensif fiable, Collard devrait trouver chaussure à son pied sur la Côte-Nord.

Détenteur de quatre choix de premier tour, l’Océanic de Rimouski a démarré l’exercice au quatrième rang en réclamant le défenseur Luke Coughlin du Bulk Carriers Pride de Charlottetown. Leader naturel, Coughlin ajoute du caractère et de la robustesse à toute équipe à laquelle il se joint tout en performant à un haut niveau à l’attaque et en défensive. Dans une saison écourtée dans les rangs majeurs des moins de 18 ans, Coughlin a amassé neuf aides et 18 minutes de punition en huit rencontres. Ces qualités ont fait du joueur originaire de Charlottetown le meilleur défenseur issu des Maritimes disponible pour le Repêchage de cette année.

Le directeur général des Mooseheads de Halifax Cam Russel s’est présenté trois fois au micro vendredi soir, notamment pour se prévaloir du cinquième et du sixième choix, notamment en réclamant le défenseur Dylan MacKinnon des Flyers de Moncton. Le joueur originaire de Riverview, au Nouveau-Brunswick ne craint pas de mettre la rondelle au filet depuis sa position et il le fait avec régularité, tel que l’indiquent ses quatre buts (et sept aides) en 16 rencontres. Patineur solide avec une présence physique, MacKinnon utilise ses qualités et son excellente vision à son grand avantage et devrait jouer un rôle précieux au sein d’une escouade défensive remplie de jeunes talents.

Les Mooseheads ont ensuite réclamé l’ailier Mathieu Cataford au sixième rang. Originaire de St-Constant au Québec, la carte de visite de Cataford comprend un mélange impressionnant de passion, d’éthique de travail et de jeu offensif et défensif. Ces qualités ont été en vitrine tout au long de son parcours chez les moins de 15 ans où il a amassé 65 points en 55 matchs sur deux saisons.

Au septième rang, l’Armada de Blainville-Boisbriand a repêché l’ailier Alexis Bourque. Offrant une combinaison de gabarit (6 pi 1 po) et de talent, Bourque a fait écarquiller bien des yeux à sa dernière saison chez les moins de 15 ans quand il a amassé 27 buts et 41 points en 25 rencontres. Sa capacité de revenir dans son territoire et de se positionner solidement devant le filet devrait faire de lui un incontournable dans les Basses-Laurentides.

Au huitième rang, les Eagles du Cap-Breton ont réclamé un autre défenseur en la personne d’Emile Perron. Avec un jeu qui s’appuie sur la force et la vision, sa capacité de patiemment garder possession de la rondelle sous pression, d’exécuter la passe en sortie de zone et trouver des options en avantage numérique, font de lui une grande menace dans les trois zones. Perron a amassé sept points en 21 matchs à sa dernière saison chez les moins de 15 ans.

Les Cataractes de Shawinigan ont profité du neuvième rang pour ajouter Jordan Tourigny à leur formation. Frère cadet de Miguel Tourigny, joueur étoile de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Jordan laissera certainement sa propre trace dans le circuit grâce à un excellent coup de patin et à sa conscience offensive. Ces facteurs ont permis au joueur originaire de Victoriaville d’amasser 13 points en 23 matchs chez les moins de 15 ans il y a deux saisons.

De retour pour leur deuxième choix de la soirée, l’Océanic de Rimouski a réclamé Mael St-Denis des Vikings de St-Eustache au 10e rang. Joueur intelligent, St-Denis a démontré sa responsabilité et son efficacité à sa position de centre dans tous les secteurs de la patinoire. Originaire de Rosemère au Québec, St-Denis a presque amassé un point par match à sa saison 2018-2019 chez les moins de 15 ans aux Mille-Îles.

Les Voltigeurs de Drummondville avaient deux choses en tête quand ils ont choisi leur joueur au 11e rang, soit le gabarit et la maturité. Ils ont ainsi jeté leur dévolu sur le défenseur Matteo Rotondi du Netherwood de Rothesay. Originaire de St. John’s, Terre-Neuve pour fréquenter l’école secondaire au Nouveau-Brunswick, Rotondi a démontré la globalité de son jeu en amassant sept points en 11 matchs.

L’Océanic y est allé de son troisième choix au 12e rang en réclamant l’ailier Maxime Coursol, qui devait se joindre aux Vikings de St-Eustache la saison dernière. Efficace devant le filet adverse, Coursel cherchera à faire tourner les têtes après avoir amassé 34 points soit 17 buts en 25 matchs chez les moins de 15 ans en 2019-2020.

Avec son deuxième choix de la soirée, l’Armada de Blainville-Boisbriand a sélectionné l’ailier Justin Boisselle au 13e rang. Du haut de ses six pieds, l’athlète originaire de Léry au Québec remporte sa part de duels dans les coins de patinoire et pour les rondelles libres un peu partout sur la glace. Malgré sa taille, sa discipline a été une qualité notoire dans le jeu d’une ancienne étoile chez les moins de 15 ans qui a amassé 34 points en 26 rencontres.

Champions de la Coupe du Président, les Tigres de Victoriaville ont repêché l’ailer Justin Gendron des Flyers de Moncton au 14e rang. Ce patineur originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick a étalé son talent offensif la saison dernière en amassant 11 points en 14 rencontres. Il possède un puissant tir précis et de belles aptitudes de distribution de rondelle.

L’Océanic de Rimouski a conclu sa participation au premier tour en réclamant le premier gardien de la soirée, Kyle Hagen du Lac St-Louis, au 15e rang. L’athlète originaire de Kirkland au Québec a connu un parcours en dents de scie chez les moins de 15 ans au chapitre des victoires et des défaites, mais sa moyenne de buts alloués, qui n’a pas levé au-dessus de 2,62 témoigne de ses habiletés naturelles.

Au 16e rang, Drummondville a utilisé son troisième choix de la soirée pour réclamer le défenseur Marc-Olivier Beaudry. Vanté par de nombreux recruteurs, l’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec excelle dans les trois zones de la patinoire. Ses aptitudes avec la rondelle, en termes de choix de tir et de trouver les corridors de passe sont déjà à un niveau élevé pour son âge.

Une transaction avec le Titan d’Acadie-Bathurst a permis aux Voltigeurs de revenir au micro au 17e rang. C’est là qu’ils ont réclamé l’ailier Loic Goyette. Avec le club de Laval chez les moins de 15 ans en 2019-2020, Goyette a connu une percée offensive en amassant 23 points, notamment 13 buts en 19 rencontres.

Au 18e rang, le Drakkar de Baie-Comeau a profité de sa deuxième sélection de la soirée pour réclamer l’ailier Nathan Baril. Meilleur marqueur du circuit des moins de 15 ans du Québec en 2019-2020, Baril fait preuve de grande passion du haut de ses 5-pieds-8. Il démontre aussi un talent exceptionnel, particulièrement en zone offensive, comme l’indique clairement sa récolte de 42 points en 25 matchs avec Noir et Or de Mortagne.

Une transaction entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Sea Dogs de Saint John a envoyé le 19e choix au Nouveau-Brunswick dans une transaction monstre qui impliquait Leighton Carruthers, troisième choix de l’an dernier. Les Dogs en ont profité pour réclamer le défenseur Nathan Grenier. Défenseur dynamique à vocation offensive, Grenier a été un catalyseur au sein du Typhon de Québec chez les moins de 15 ans où il a amassé 15 points en 23 matchs il y a deux ans.

Une autre transaction a conclu ce premier tour alors que le 20e choix est passé de Saint John à Halifax. Le Mooseheads a utilisé sa troisième sélection de la soirée pour réclamer l’ailier Logan Crosby des Weeks de Pictou County. Grand patineur à grande portée, Crosby a amassé 18 points en 29 matchs de saison régulière du haut de ses 6-pieds-3 avant d’ajouter neuf points en seulement trois matchs au cours d’un calendrier réduit de séries éliminatoires.

Les 13 autres tours du Repêchage de la LHJMQ 2021 présenté par Fenplast se déroulent samedi à compter de 9 h (HE) / 10 h (HA).