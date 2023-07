Repêchage International 2023 de la LCH – 19 joueurs sélectionnés par des clubs LHJMQ

C’est aujourd’hui qu’avait lieu le Repêchage International 2023 de la Ligue canadienne de hockey. Au total, ce sont 19 espoirs européens qui ont été repêchés au sein de 13 formations différentes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Détenant le deuxième choix au total, la formation du Titan d’Acadie-Bathurst en a profité pour repêcher l’ailier slovaque Juraj Pekarcik, lui qui a également été un choix de troisième tour, 76e au total, des Blues de St-Louis lors du Repêchage LNH de la semaine dernière.

Parmi les 19 espoirs européens sélectionnés, six proviennent de la Tchéquie, cinq de la Slovaquie et deux de la Lettonie, tandis que l’Allemagne, la Finlande, la France, la Norvège, la Slovénie et la Suisse ont chacune un représentant qui a été repêché.

Possédant déjà leurs joueurs importés pour la prochaine saison, cinq formations de la LHJMQ ont opté de ne pas repêcher d’européens aujourd’hui; soit Baie-Comeau, Drummondville, Rouyn-Noranda, Saint John et Victoriaville.

Voici les résultats du Repêchage International 2023 de la LCH :

_

1re Ronde

2 – Acadie-Bathurst | Pekarcik, Juraj (2005-09-12) | AG | Slovaquie

5 – Val-d’Or | Fiala, Samuel (2005-04-09) | C | Tchéquie

8 – Blainville-Boisbriand | Kupec, Samuel (2006-01-04) | DD | Slovaquie

14 – Charlottetown | Maruna, Ondrej (2006-06-29) | C | Slovaquie

20 – Shawinigan | Klima, Jiri (2006-03-13) | AG | Tchéquie

23 – Cap-Breton | Milota, Jakub (2006-04-14) | G | Tchéquie

29 – Rimouski | Hes, Lukas (2005-01-12) | AD | Tchéquie

32 – Chicoutimi | Panocha, Norwin (2005-02-24) | DG | Allemagne

35 – Moncton | Zielinski, Ales (2006-03-06) | DD | Tchéquie

44 – Gatineau | Golicic, Jan (2006-06-30) | DG | Slovénie

47 – Sherbrooke | Dej, Frantisek (2005-02-28) | C | Slovaquie

50 – Halifax | Ponzetto, Yannik (2006-06-08) | AG | Suisse

53 – Québec | Jalasti, Bruno (2006-03-24) | DG | Finlande

_

2e Ronde

62 – Acadie-Bathurst | Keller, Antoine (2004-10-06) | G | France

68 – Blainville-Boisbriand | Ansons, Kristers (2006-02-06) | AG | Lettonie

74 – Charlottetown | Ozols, Aksels (2005-02-09) | G | Lettonie

83 – Cap-Breton | Stahon, Lubos (2005-06-11) | C | Slovaquie

95 – Moncton | Glas, Sebastian (2006-12-15) | AD | Tchéquie

104 – Gatineau | Wold, Sander (2004-08-11) | C | Norvège

_