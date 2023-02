Renouvellement de contrat pour Julien, Picard et Deschênes

Le Phœnix de Sherbrooke est heureux d’annoncer le renouvellement du contrat de Stéphane Julien à titre d’entraîneur-chef et directeur-gérant. Le Président du Phoenix, M. Denis Bourque a conclu une entente de quelques saisons dans les derniers jours avec l’homme de hockey qui compte 11 années de service au sein de l’organisation sherbrookoise.

En poste d’abord comme entraîneur-adjoint, c’est en 2015 que Stéphane Julien devient entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke. Ses efforts lui ont valu la reconnaissance de ses pairs lors de la saison 2019-20, alors que la LHJMQ le récompense en lui décernant le trophée Ron-Lapointe remis à l’entraîneur-chef de l’année.

À partir de juin 2020, le natif de Saint-Tite en Mauricie a pris la relève de Jocelyn Thibault comme directeur-gérant du club. Un parcours couronné de succès qui lui a valu la considération des dirigeants de Hockey Canada, qui lui ont confié des rôles d’entraîneur sur ses équipes des moins de 17 et 18 ans ainsi que lors du dernier Championnat mondial junior où il a remporté l’or. À chaque participation au niveau mondial, il a gagné.

« Nous sommes très heureux de savoir que Stéphane poursuivra son travail au sein de notre équipe et de pouvoir ainsi maintenir une stabilité au sein de notre personnel hockey. C’est une chance de pouvoir compter sur un entraîneur avec l’expérience et la crédibilité de Stéphane. Sa rigueur, non seulement sur la glace, mais à l’extérieur de celle-ci, que ce soit pour le volet humain, scolaire et l’encadrement qu’il apporte à nos jeunes joueurs est un élément majeur qui fait de Stéphane Julien un intervenant de choix dans la LHJMQ et plus précisément pour notre équipe. », mentionne Denis Bourque, président du club.

Qualifié par ses joueurs d’exigeant mais juste, il ne fait aucun doute que son encadrement a aidé plusieurs de ceux-ci à améliorer leur jeu tout comme leur éthique de travail. Joshua Roy est un bon exemple des bienfaits de l’encadrement et de l’approche de Stéphane Julien. « Parfois, ce n’est pas toujours ce que tu veux entendre, mais s’il le fait, c’est parce qu’il a des raisons de le faire. Ce n’est jamais pour te rabaisser, c’est parce qu’il a confiance en toi et veut te pousser. C’est le genre de coach que j’aime beaucoup, qui me donne envie de me dépasser. », a mentionné Ethan Gauthier lors d’une récente entrevue au quotidien Le Droit.

Stéphane Julien a tenu à remercier l’organisation pour la confiance accordée. « J’ai cette équipe à cœur depuis de nombreuses années et je suis très fier de poursuivre mon travail et de faire partie de cette organisation pour les prochaines saisons. » a souligné Stéphane Julien.

Olivier Picard et Jonathan Deschênes renouvelés

Stéphane Julien est fier d’annoncer la prolongation de contrat de son directeur-gérant adjoint Olivier Picard ainsi que de Jonathan Deschênes à titre d’entraîneur-adjoint. Tous deux en poste depuis la saison dernière dans leur rôle respectif, Olivier et Jonathan voient leur contrat renouvelé pour 2 saisons.

Olivier Picard, auparavant entraîneur-adjoint de Stéphane Julien, occupe le rôle de directeur-gérant adjoint depuis la saison 2021-22. Membre de l’organisation du Phoenix depuis la saison 2018-19, la prolongation du contrat d’Olivier s’inscrit aussi dans le désir de l’organisation d’offrir une stabilité au sein de son personnel hockey. Jonathan Deschênes a fait son entrée avec le Phoenix lors de la dernière saison. L’ancien de la structure hockey du Séminaire Saint-François et des Chevaliers de Lévis s’est vu décerné la responsabilité de l’avantage numérique. Au moment d’écrire ces lignes, l’avantage numérique du Phoenix est au premier rang du classement avec 27,9% d’efficacité.

« Nous avons toujours cherché la stabilité au sein de notre personnel. Je suis très content de renouveler les contrats de Jonathan et Olivier et je suis très satisfait de leur travail au cours des dernières saisons.» a précisé le grand patron hockey du Phoenix.

Notons que l’entraîneur-adjoint Michel Périard est quant à lui toujours sous contrat pour une autre saison.