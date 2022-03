Rencontre avec des femmes d’exception chez les Voltigeurs!

Le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes. Pour l’occasion, l’organisation des Voltigeurs a choisi de souligner l’apport de trois grandes femmes qui gravitent très près des Voltigeurs.

De plus, de 9h00 à 17h00, le 8 mars uniquement, toutes les femmes qui se présentent au bureau des Voltigeurs se mériteront un billet gratuit pour la partie de leur choix!

Brigitte St-Onge, responsable des Finances et de la Boutique, Cindy Gagnon, responsable des Familles de Pension et Caroline Proteau, médecin des Voltigeurs ont tous été rencontrées… voici ce qu’elles avaient à dire!

Brigitte St-Onge

Il y a des années où le bureau des Voltigeurs était majoritairement composé de femmes… et plus récemment majoritairement d’hommes… c’est une approche différente. Différent ne veut pas dire difficile! J’ai une personnalité rassembleuse, les personnes de mon entourage autant personnel que professionnel aiment venir me parler et je traite chaque individu de la même façon… qu’il soit un homme ou une femme. Au départ, je n’avais aucune idée que j’allais travailler pour un club de hockey… pour moi, que ce soit une entreprise ou une équipe de hockey mon travail reste le même. J’aime l’environnement du hockey, c’est ma 18e saison!

Sur le statut de la femme dans les années à venir.

On peut parler du domaine sportif, mais dans tous les autres domaines non traditionnels pour les femmes il y a de plus en plus de femmes qui s’intéressent et veulent travailler dans ces domaines. Les femmes d’aujourd’hui sont bien plus « Willing » que nous l’étions par le passé.

Sur la nomination de Chantal Machabée.

Je trouve ça merveilleux.

Cindy Gagnon

À mon travail, je suis essentiellement avec des femmes. Ici aux Voltigeurs, je suis essentiellement avec des hommes et chez moi, à la maison, je suis la seule femme. Je trouve ça super, les gars, ça ne prend pas de gants blancs… Au-delà de côtoyer des athlètes, nous côtoyons de jeunes hommes polis et attentionnés. Il y a beaucoup de stéréotypes auprès des joueurs de hockey que je ne ressens aucunement depuis 7 ans.

Sur si les femmes ont leur place dans le domaine du hockey.

À compétence égale, il faut engager la bonne personne… l’ouverture pour les femmes est de plus en plus présente. Ça apporte une autre couleur, une autre perspective dans un domaine qui est historiquement très conservateur. Il faut que les femmes soient intéressées… On veut tous ajouter plus de femmes dans les organisations, mais si celles-ci ne sont pas intéressées, nous ne sommes pas plus avancées! Cependant, on voit de plus en plus de femmes s’impliquer dans le hockey… Elizabeth Mantha qui a arbitré son premier match dans la LHJMQ, Danielle Goyette qui est entraineuse et même Chantal Machabée avec sa nomination avec le Canadien.

Caroline Proteau