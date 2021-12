Rencontre avec Dan MacKenzie, président de la LCH

En juillet 2019, à la suite d’un parcours prolifique de près de deux décennies au sein de NBA Canada, Dan MacKenzie est devenu le premier président à temps plein de la Ligue canadienne de hockey. Son expertise unique en affaires, en matière d’opérations de ligue et de marketing sportif, faisait de lui le candidat idéal pour amener la marque de la LCH vers de nouveaux sommets.

MacKenzie est arrivé tel qu’annoncé, en mettant de l’ambition et des idées innovatrices sur la table, notamment dans le but d’améliorer l’expérience pour les joueurs et les spectateurs de la LCH, de promouvoir le programme de bourses d’études de la LCH, ainsi que d’amener des événements nationaux comme la Coupe Memorial dans les plus petits marchés.

Malheureusement, toutes ses bonnes intentions ont été mises en attente en raison de la pandémie de la COVID-19 qui a forcé l’annulation de la saison 2020-2021 pour plusieurs ligues à travers le pays. Avec les 60 équipes juniors canadiennes de retour en action cette saison, MacKenzie est également de retour sur le terrain pour voir comment tout se déroule.

Il a passé quelques jours au Québec au début du mois de décembre pour assister à trois matchs de la LHJMQ à Boisbriand, Gatineau et Victoriaville. Il a été charmé par l’intimité des arénas de Boisbriand et de Victoriaville, tout en étant aussi impressionné par l’expérience de haut niveau qu’il a vécue au nouveau Centre Slush Puppie de Gatineau.

« C’était très bénéfique d’aller au Québec, de voir quelques matchs, d’entrer dans les arénas et de ressentir l’atmosphère de ces édifices », a déclaré MacKenzie. « Dans l’ensemble, j’ai eu une bonne idée de la façon dont ces matchs prennent vie dans ces différentes communautés. »

Un point positif qui est ressorti de la pandémie est que MacKenzie a été en mesure de revoir la diffusion de la LCH et d’établir un nouveau partenariat pour les droits de télévision avec RDS, TSN et CBC à compter de cette saison. Il aura également la chance de remettre la Coupe Memorial pour la première fois depuis son entrée en poste, à Saint John en juin prochain.

MacKenzie est titulaire d’une maîtrise en gestion du sport de l’Université de l’Ohio, d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster, d’un baccalauréat en éducation de l’Université Brock et est diplômé du programme de marketing sportif et événementiel du Collège George Brown.

Au cours de son passage chez NBA Canada, il a mis en place des stratégies de marketing afin de développer le sport chez les jeunes du Canada, et il a accru la présence de la NBA via la télévision, les publicités, les médias sociaux et l’implication communautaire. Il a également supervisé plusieurs événements marquants pour le basketball dans le pays, notamment le Match des étoiles de la NBA de 2016 qui se tenait à Toronto.

Compte tenu de ses réussites professionnelles, il n’est pas étonnant qu’il envisage également de grands projets pour la LCH, même si sa priorité première demeure d’assurer la sécurité de tous face à la pandémie qui persiste.

« Nous sommes assez concentrés en ce moment sur les événements de la LCH que nous avons déjà annoncés et accordés », a expliqué MacKenzie à propos du prochain Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota et de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia. « À plus long terme, ma priorité est de faire en sorte que la LCH soit aussi intéressante que possible pour nos partisans. Nous sommes donc à la recherche d’une multitude d’idées qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif. »

Si le début de son mandat dans la LCH a été difficile, MacKenzie est maintenant prêt à se remettre en action après une année et demie remplie de défis, tout comme les équipes et le personnel de la LCH, sans oublier les partisans.