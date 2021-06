Remise du Trophée Denis-Arsenault 2020-2021

Le Trophée Denis-Arsenault est décerné au Conseiller pédagogique de l’année au sein du circuit.

Les nommés de cette année sont Julie Bélanger de l’Océanic de Rimouski, Josée Frenette des Foreurs de Val-d’Or et Ryan MacPherson des Eagles du Cap-Breton.

Enseignante au secondaire de formation, Julie Bélanger a à cœur le développement des joueurs de l’Océanic de Rimouski. Toujours présente et disponible, elle se fait un devoir de personnaliser le cheminement académique de chacun des joueurs. Elle effectue constamment des suivis rigoureux avec les partenaires scolaires et la LHJMQ. Par son côté pédagogique, elle offre un encadrement de qualité afin de soutenir les joueurs selon leur profil.

Enseignante au secondaire, Josée Frenette est également très impliquée dans son rôle de conseillère pédagogique auprès des Foreurs de Val-d’Or. Par sa présence, son écoute et ses conseils, elle accompagne les joueurs de façon quotidienne afin que ces derniers puissent connaitre autant de succès dans leurs études que sur la glace. Elle s’assure également de maintenir une communication constante avec les différents acteurs qui gravitent autour des joueurs; que ce soit les institutions scolaires, les partenaires scolaires, le personnel hockey et administratif de l’équipe ainsi que la LHJMQ. Josée est une conseillère pédagogique dévouée, organisée et toujours disponible pour les joueurs. Elle est finaliste au Trophée Denis-Arsenault pour une deuxième campagne de suite.

En plus de son rôle de conseiller pédagogique, Ryan MacPherson est un enseignant de niveau secondaire à l’école Sydney Academy. Très impliqué dans la communauté, il n’hésite pas à mettre le temps et les efforts afin d’accompagner les joueurs des Eagles dans leur parcours scolaire. Comme tout bon leader, il s’est entouré d’excellents adjoints en messieurs Elie Blondin et Gary MacLean afin d’offrir le meilleur encadrement possible aux jeunes joueurs de hockey. Malgré son horaire chargé, Ryan demeure disponible pour écouter et discuter avec les joueurs. Étant également famille de pension, il affectionne particulièrement ce lien qu’il développe avec les jeunes. Ryan est également finaliste au Trophée Denis-Arsenault pour une deuxième saison consécutive.

_

Le gagnant du Trophée Marcel-Robert à titre de Joueur-étudiant de la saison 2020-2021, Jacob Gaucher, a dévoilé le gagnant du Trophée Denis-Arsenault de cette année dans cette courte vidéo :