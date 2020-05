Remise de six bourses d’études de la Fondation d’études des Saguenéens

Source: Saguenéens de Chicoutimi

SAGUENAY – Mardi 12 mai 2020, La Fondation d’études Desjardins des Saguenéens par l’entremise des caisses Desjardins du Saguenay, désire honorer des étudiants-athlètes, qui se sont dédiés à leurs études et à leurs sports cette saison. Plusieurs d’entre eux peuvent être fiers de leur engagement, un sentiment de réussite émane du travail qu’ils ont effectué. Une des valeurs importantes chez les Saguenéens demeure la réussite de la conciliation hockey-études. Être étudiant-athlète se compare à avoir deux emplois à temps plein, et cela demande de l’organisation. Le talent n’est pas le premier facteur pour réussir, mais c’est plutôt le travail intense qui porte fruit.

Les caisses Desjardins du Saguenay, un partenaire majeur

« Ensemble, les Sags et les caisses Desjardins du Saguenay, nous faisons le pari de pouvoir promouvoir et favoriser la réussite auprès de nos jeunes. Auprès de nos jeunes joueurs, mais aussi auprès de leurs jeunes partisans. Nous sommes fiers d’être partie prenante de cette grande organisation avec qui nous partageons des valeurs et des objectifs communs, notamment en ce qui a trait à l’importance du sport et des saines habitudes de vie ainsi qu’à l’importance de la réussite scolaire. Au nom des 114 000 membres Desjardins qui rendent possible ce genre d’implication, bravo aux six boursiers! », mentionne M. Denis Guay, représentant des directeurs généraux des caisses Desjardins du Saguenay.

Remise de 6 bourses

La Bourse Meilleure amélioration de son parcours scolaire et sportif, cette saison, d’un montant de 300$. À sa seconde saison au sein des Saguenéens, Christophe Farmer a démontré aux partisans, son talent. Sa progression est éclatante sur le plan du hockey. Ailier gauche, le numéro 67 est l’auteur de 51 points en 63 parties, ce qui représente une hausse de 292% par rapport à la saison précédente. Son explosion au hockey se reflète également sur le plan scolaire. Ses notes ont bondi entre la saison d’automne et d’hiver, comme étudiant en Sciences humaines au Cégep de Chicoutimi, affichant des scores entre 84 % et 95 %. Christophe Farmer, est le lauréat de la Bourse Meilleure amélioration de son parcours scolaire et sportif.

La Bourse d’engagement dans ses études d’un montant de 500$. Un défenseur vétéran âgé de 19 ans, Gabriel Villeneuve a su se faire valoir et être en harmonie avec la culture de notre organisation depuis plus de 2 ans et demi. Sur le plan académique, Gabriel est un étudiant-athlète qui a à cœur ses résultats scolaires, il est performant. Autonome, il n’hésite pas à faire appel à ses professeurs, pour obtenir du support pédagogique. Ses coéquipiers peuvent compter sur son appui pour les aider à réaliser leurs travaux scolaires. Un atout dans une équipe. Ses notes, toutes supérieures à 80 % à la session d’automne, ont bondi à 92 % et plus cette session. Gabriel Villeneuve, étudiant en Économie et gestion au Cégep de Chicoutimi est le lauréat pour la Bourse d’engagement dans ses études.

La Bourse d’Excellence scolaire et sportive d’un montant de 1000$. Il est un étudiant-athlète qui a démontré son implication, son engagement. En tant que capitaine de l’équipe, Rafaël Harvey-Pinard est un leader engagé qui se soucie beaucoup des autres et de l’intérêt commun. Son éthique de travail et de vie est inspirante pour ses coéquipiers et les jeunes. Sur le plan académique, il obtient des résultats scolaires prestigieux. Comme étudiant athlète disposant d’un sens de l’organisation exceptionnel, d’une bonne méthode de travail, d’une pensée positive malgré les embûches, il est doté d’une grande résilience. Travailleur acharné, Rafaël incarne les valeurs et les comportements recherchés par l’organisation. Nommé joueur étudiant par excellence des Saguenéens cette saison, il est parmi les 3 finalistes de la ligue pour l’obtention du Trophée Marcel Robert. Rafaël Harvey-Pinard, étudiant en Sciences de la nature au Cégep de Chicoutimi est le lauréat de la bourse d’Excellence scolaire et sportive. Il est le meilleur ambassadeur dans l’art de concilier avec succès le hockey et les études cette saison.

Pour une seconde année consécutive, nous avons le plaisir d’honorer des joueurs qui terminent leur parcours scolaire collégial en obtenant leur diplôme d’études collégiales plus communément appelé DEC. La Bourse Graduation collégiale d’une valeur de 750$. sera offerte à trois de nos joueurs finissants.

Sur 18 joueurs-étudiants au niveau collégial cette session, trois de nos athlètes obtiennent leur diplôme d’études collégiales; ce qui équivaut à 16,6 % de nos joueurs au cégep. Un exploit dans les circonstances! Nous en sommes fiers. Faut-il retenir, qu’une propension plus faible des jeunes de la présente génération persévèrent afin d’obtenir leur diplôme au niveau collégial.

La première bourse Graduation collégiale d’une valeur de 750$ sera décernée à un centre de 20 ans. Félix Bibeau, étudiant en Sciences humaines. Cette saison, au total, il a obtenu 70 points dont 29 buts en 63 parties. Athlète glorieux dans la LHJMQ, Félix a été un joueur clé, dans son équipe, pour décrocher le Championnat éliminatoire et la Coupe Memorial la saison dernière. Sur le plan scolaire, Félix jumèle sa formation, par des cours à distance et au cégep. Félix est un être persévérant, responsable, agréable à côtoyer qui s’est investi dans ses études. Il a démontré son implication et son engagement soutenu au sein de notre équipe depuis Noël.

La seconde bourse Graduation collégiale d’une valeur de 750$ sera décernée à un ailier gauche de 20 ans, Rafaël Harvey-Pinard. Natif de Jonquière, il est un étudiant-athlète performant en Sciences de la nature et un leader engagé. Rafaël a déjà un actif impressionnant comme joueur de hockey. Son attitude est inspirante, il a un rayonnement positif dans son milieu scolaire et sportif. Son effort est constant, il a obtenu différentes distinctions au cours de son parcours scolaire et sportif. Peu d’étudiants-athlètes peuvent se targuer d’avoir une cote R de 35,2 en Sciences de la nature, tout en remportant le Championnat éliminatoire et la Coupe Memorial. Rafaël, un être attachant et irrésistible, respire la confiance, la gentillesse, le charisme et l’intelligente.

La troisième bourse Graduation collégiale d’une valeur de 750$ sera décernée à un défenseur de 19 ans, Hugo Savinsky. Natif de Jonquière, il était fier de revenir au bercail en août dernier. Étudiant-athlète accompli en Économie et gestion, dès son retour, il a démontré sa volonté d’obtenir son diplôme en mai 2020. Inscrit à 5 cours à la session d’automne, Hugo réalise son rêve, joué pour l’équipe junior de sa région. Étudiant consciencieux, dynamique et sérieux, Hugo est avide d’apprendre de nouvelles choses; son enthousiasme le rend attachant.

Les Saguenéens se sont dotés d’un programme d’encadrement scolaire efficace au cours des 15 dernières années. La réussite des étudiants-athlètes repose en grande partie sur le soutien et la collaboration des différents intervenants. La grande capacité d’adaptation dont font preuve les professeurs impliqués, est précieuse pour les étudiants-athlètes et l’équipe. Nous vous en sommes reconnaissants et nous tenons à vous remercier. Tous nos partenaires scolaires, nous apportent leur support et leur confiance pour permettre à ces étudiants-athlètes de persévérer et réussir leurs études, ce qui est fort apprécié.

Les Saguenéens tiennent à remercier sincèrement les caisses Desjardins du Saguenay qui permettent à nos joueurs de recevoir ses bourses qui feront une grande différence.