Réaction de la LHJMQ suite à l’annonce du Gouvernement du Québec

LONGUEUIL, QC – Suite à l’annonce du gouvernement du Québec d’interdire la pratique du sport dans les zones rouges, la Ligue de hockey junior majeur du Québec tient à exprimer sa déception face à cette décision.

La conduite du circuit a été irréprochable depuis le début des camps d’entrainement à la fin du mois d’août. Le protocole de retour au jeu a été approuvé et salué par la Santé publique du Québec et des trois provinces des Maritimes pour sa qualité et son efficacité. Nous tenons d’ailleurs à féliciter les joueurs et le personnel pour l’application serrée des mesures contenues dans ce plan.

Dans les prochains jours, nous allons partager à la Direction de santé publique du Québec des éléments additionnels qui vont rendre les bulles de l’Armada de Blainville-Boisbriand et des Remparts de Québec encore plus étanches. Nous espérons que ces nouvelles directives seront reçues favorablement par l’organisme étatique. La LHJMQ est convaincue que ces nouvelles mesures viendront encore une fois augmenter la protection de nos joueurs, du personnel et des officiels de notre circuit et permettre à l’ensemble de nos équipes de poursuivre la saison en cours.