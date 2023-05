Rapport de la Commission de la culture et de l’éducation – Réaction de la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a pris connaissance du dépôt du rapport de la Commission de la culture et de l’éducation déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale du Québec.

Le Bureau du commissaire va prendre les prochaines semaines pour bien en analyser son contenu et ses recommandations afin de pouvoir répondre adéquatement aux membres de la commission. Nous tenons d’ailleurs à les remercier pour leur travail dans ce mandat d’initiative portant sur les révélations de violence lors des initiations dans le milieu du hockey junior et la possible situation dans d’autres sports.