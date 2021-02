Le point de vue du coach | Quels effets ont les transactions sur une équipe?

Par Marc-André Dumont

S’adapter est une aptitude que tout joueur, entraîneur, employé et dirigeant doit déployer dans le hockey junior. Les situations sont diverses, parfois imprévisibles, et mettent les individus à l’épreuve. La capacité d’adaptation est cruciale pour performer de façon constante sur une longue période de temps.

Les suites d’une période de transaction sont un parfait exemple de cette nécessité de s’adapter. Lorsqu’une équipe acquiert de nouveaux joueurs, il faudra un certain temps avant qu’une normalité s’installe, qu’une chimie se développe et que le sentiment du « c’est comme si ça faisait des années qu’on était ensemble » s’installe.

En général, il y a deux pôles dans les périodes de transactions à Noël : les clubs qui sont « acheteurs » et ceux qui sont « vendeurs ». S’améliorer ou y aller le tout pour le tout s’avère fort différent comme contexte à gérer par rapport à une équipe qui se reconstruit ou se réinitialise.

Voici certains des défis que les équipes, les entraîneurs et les dirigeants doivent gérer en ce qui a trait aux périodes de transactions :

Les Acheteurs

Intégrer les nouveaux joueurs dans leur milieu de vie (pension)

Fournir les outils pour une continuité académique

Gérer le temps de glace, surtout pour ceux qui en perdent

Gérer les rôles : par exemple, des joueurs passeront du 2 e trio au 3 e ou ne seront plus utilisés en attaque à 5, ou moins en désavantage numérique

Convertir ces déceptions en opportunités de gagner

Développer la chimie pour chaque nouveau trio et duo, incluant sur l’avantage numérique

Développer la cohésion du groupe sur glace et hors glace

Revenir à l’enseignement du système de jeu pour mettre tout le monde sur la même page

Composer avec la pression de gagner

Dans les succès, s’assurer que son équipe demeure humble et affamée

Éviter de se laisser atteindre par les critiques ou de se laisser éblouir par les compliments

Se préparer à peaker (atteindre un sommet de performance) au bon moment

Les Vendeurs

Intégrer les nouveaux joueurs dans leur milieu de vie (pension)

Fournir les outils pour une continuité académique

Accueillir les nouveaux joueurs : souvent des jeunes ou des joueurs avec une certaine expérience qui veulent « avoir leur chance »

Redéfinir ou actualiser les objectifs de l’équipe

Parfois nommer de nouveaux capitaine/assistants et membres du groupe de leadership

Maîtriser et rationaliser les craintes d’affronter des adversaires plus expérimentés

S’assurer de demeurer dans le présent, de placer la culture et les valeurs de l’équipe comme priorités ultimes (comme ce devrait toujours être le cas)

Effectuer des ajustements au système de jeu en fonction des effectifs sous la main

Faire des essais de trios, unités spéciales, permettre à des joueurs d’occuper de nouveaux rôles

Éviter que l’absence de pression ne rende l’équipe complaisante face à des insuccès

Bien que ces points semblent simples, ils exigent des dizaines d’heures de travail chacun! Dans les semaines suivant des changements importants à l’alignement, les entraîneurs doubleront d’effort en entraînements sur glace, en séance vidéo d’équipe et en rencontres individuelles, sans compter les réunions avec le groupe de leaders, afin que l’équipe puisse trouver sa cohésion le plus rapidement possible.

On peut retenir une formule simple qui s’applique généralement : un nouveau joueur = une semaine pour retrouver la cohésion. Suivant cette règle, si quatre nouveaux joueurs s’amènent durant la période de transactions de Noël, il faut s’attendre à plus ou moins un mois de mise à niveau de la cohésion.

Bien entendu, cela ne signifie pas que l’équipe perdra tous ses matchs pendant cette période de rodage! Une équipe peut gagner sans avoir suivi son plan comme il se doit, sans avoir été efficace comme elle le peut dans une phase ou une autre. Afin de maintenir le succès sur une longue période de temps, et ce jusqu’au printemps, cette phase de mise à niveau est essentielle. Tenter de prendre un raccourci mènera vers un cul-de-sac.

Plus tôt, on a aussi mentionné l’aspect milieu de vie et l’aspect académique. Il s’agit assurément de deux aspects majeurs dans la vie d’un joueur de hockey d’âge junior. Les personnes qui sont attitrées à ces deux départements redoublent d’efforts à la fin décembre et en janvier pour s’assurer que la transition soit faite sans trop de heurts.

On ne peut négliger les aspects rattachés à l’équipement et aux suivis médicaux. Les joueurs sont habitués à leurs bâtons, à leur équipement et à un aiguisage de patins particulier. En arrivant avec une nouvelle équipe, ils pourraient devoir s’adapter. Durant cette période de transition, le gérant d’équipement est fortement sollicité et tente de faciliter cette transition également. Quant à l’aspect médical, les thérapeutes athlétiques et les médecins verront à offrir les mêmes services dont les joueurs avaient besoin avec leur ancienne équipe, que ce soit un « taping » médical particulier, un traitement d’après-pratique, une médication particulière ou un suivi sur une vieille blessure qui nécessite parfois de l’attention.

Les joueurs ont une capacité d’adaptation remarquable et, lorsqu’ils font face à un nouveau départ, ils en profitent pour se développer et apprécier les nouvelles choses qu’ils apprennent. Les équipes font aussi un superbe travail pour faciliter leur transition. Le hockey junior est une véritable école de vie et bien que certains joueurs soient parfois en état de choc au moment où ils sont informés de leur transaction, souvent, ils font preuve de résilience et de caractère, deux aptitudes qui leur serviront durant toute leur carrière et toute leur vie.