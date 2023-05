Québec l’emporte sur Halifax et met la main sur le Trophée Gilles-Courteau 2023

Le but de Pier-Olivier Roy à 59 secondes de la fin de la troisième période a permis aux Remparts de Québec de remporter leur premier championnat en 47 ans. Le vétéran a marqué lors d’une descente à deux-contre-un pour compléter une troisième période frénétique qui a permis aux Remparts de revenir de l’arrière pour vaincre les Mooseheads d’Halifax 5-4 dans le sixième match de la Finale du Trophée Gilles-Courteau de 2023.



Evan Nause, James Malatesta, Zachary Bolduc et Kassim Gaudet ont également trouvé le fond du filet pour les Remparts, qui ont réussi à surmonter un déficit de 2-0 en deuxième période pour conserver leur fiche parfaite sur la route dans les séries 2023. Le capitaine Théo Rochette a contribué avec deux mentions d’aide.

Jack Martin, Alexandre Doucet, Josh Lawrence et Zachary L’Heureux ont marqué pour Halifax, qui a également bénéficié d’une solide performance de trois passes de Jordan Dumais. Le gardien William Rousseau a effectué 21 arrêts pour mériter sa 16e victoire pour les Remparts, tandis que Mathis Rousseau a repoussé 31 tirs pour les Mooseheads, son quatrième match consécutif avec 30 arrêts ou plus.

James Malatesta a été nommé le récipiendaire du Trophée Guy-Lafleur 2023 à titre de Joueur le plus utile des séries de la LHJMQ. L’espoir des Blue Jackets de Columbus a terminé l’après-saison avec 14 buts, dont cinq buts gagnants, et 20 points en 18 matchs.

Après une première période sans but au cours de laquelle les Remparts ont maintenu un avantage de 11-7 au niveau des tirs, les deux équipes ont trouvé leur rythme offensif et Halifax a pu prendre une avance de 3-2 après 40 minutes de jeu. Les Mooseheads ont ouvert la marque à 2:18 de la deuxième période lorsque Markus Vidicek a servi une superbe passe à Martin que la recrue a tirée sur réception pour inscrire son premier but des séries. Les locaux ont doublé leur avance à 5:38 lorsque Doucet a accepté une passe de Dumais avant de descendre sur l’aile et de décocher un tir des poignets pour son 14e but de l’après-saison.

Les Remparts ont réduit l’écart de moitié à 11:14 lorsque le tir de la ligne bleue de Nause s’est frayé un chemin à travers un écran avant de déjouer Mathis Rousseau. Il s’agissait du cinquième but de l’espoir des Panthers de la Floride en séries éliminatoires. Lawrence a redonné un avantage de deux buts à Halifax un peu plus de quatre minutes plus tard, terminant un jeu de passes à trois avec Dumais et Doucet pour inscrire son 12e but. Malatesta a encore une fois réduit l’écart à un but lorsqu’il s’est amené dans l’enclave à 16 :44 avant de capitaliser sur un tir des poignets lors d’une supériorité numérique des Remparts. Les tirs au but étaient 11-10 en faveur d’Halifax en deuxième période.

Les Remparts ont créé l’égalité à peine 5:18 après le début de la troisième période lorsque Bolduc s’est frayé un chemin jusque dans l’enclave avant de glisser un tir du revers entre les jambières de Rousseau pour inscrire son 11e but des séries et faire 3-3. Cela a ouvert la voie à une fin de troisième période dramatique.

Tout d’abord, L’Heureux a donné l’avantage aux Mooseheads à 3:13 de la fin du match grâce à un but en tourniquet. Puis, Québec a ramené le tout à 4-4 seulement 65 secondes plus tard lorsque le laser de Gaudet a trouvé le fond du filet. Finalement, il n’a fallu que 69 secondes après cette égalité pour que Roy vienne marquer le but de décisif qui a permis à Québec de remporter son titre.

Les Remparts se dirigeront maintenant à Kamloops, en Colombie-Britannique, pour participer à la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia. Ils y affronteront l’équipe hôte des Blazers, les Thunderbirds de Seattle, champions de la WHL, et le vainqueur de la série de championnat de l’OHL entre les Petes de Peterborough et les Knights de London. Le tournoi débute entre les Remparts et les Blazers, le 26 mai, à 21h HE/22h HA. Les équipes de la LHJMQ ont remporté les trois dernières éditions du tournoi de la Coupe Memorial.